Türkdoğan'a ziyaretçi akını

Haber: Alper KUTAY
ANTALYA Ülkü Ocakları Başkanı ve Alanya Ülkü Ocakları Başkanı, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibi, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la buluştu. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Türkdoğan, "Ülkü Ocakları başkanlarımıza Türk gençliğine verdikleri önem ve değerden dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket olarak vatanımız ve milletimiz için mücadelemiz devam edecektir” dedi. Türkdoğan'ın diğer ziyaretçileri ise Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve ekibi oldu. Yiğit, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatırken, Türkdoğan da Yiğit ve ekibine başarılar diledi.
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