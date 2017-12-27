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Türkdoğan'a ziyaretçi akını

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan dün adeta ziyaretçi akınına uğradı

Türkdoğan'a ziyaretçi akını

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan dün adeta ziyaretçi akınına uğradı

27 Aralık 2017 Çarşamba 22:58
Türkdoğan'a ziyaretçi akını
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Ülkü Ocakları Başkanı ve Alanya Ülkü Ocakları Başkanı, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu ve ekibi, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’la buluştu. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Türkdoğan, "Ülkü Ocakları başkanlarımıza Türk gençliğine verdikleri önem ve değerden dolayı çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket olarak vatanımız ve milletimiz için mücadelemiz devam edecektir” dedi. Türkdoğan'ın diğer ziyaretçileri ise Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve ekibi oldu. Yiğit, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlatırken, Türkdoğan da Yiğit ve ekibine başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 27.12.2017 23:41
Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket PartisiIlçe BaşkanıMustafa Türkdoğan
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