Türkdoğan’a teşekkür ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, halkla ve muhtarlarla buluşmaya devam ediyor

Türkdoğan’a teşekkür ziyareti
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GÖREVE geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile mesai yapan Türkdoğan, kırsal mahallelerde yaptıkları ziyaretlerde vatandaşın Alanya Belediyesi’nden taleplerini aldıklarını, merkezin yanı sıra özellikle kırsalda vatandaşın Alanya Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Öte yandan Alanya’nın en eski yerleşim birimlerinden olan Mahmutseydi Mahallesi’nin muhtarı Resul Bülbül, Türkdoğan’ı ziyaret ederek bölgenin sorunlarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti. Bülbül, “Gerek Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel, gerekse Sayın Türkdoğan, ne zaman bir talebimiz olsa hemen yerine getirmek için girişimde bulunuyor. Mustafa Başkan’a Alanya Belediyesi ile muhtarlar arasında köprü vazifesi gördüğü için teşekkür ediyorum” dedi.

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