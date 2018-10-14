GENÇ çifte iki cihan saadeti dileyen Mustafa Türkdoğan ayrıca MHP’nin Oba Mahallesi Göl Mevkii Sorumlusu, partinin emektarı Celal Gül ve eşini parti bürosunda ağırladı. Memleketleri Ordu'dan kendi bahçelerinde yetiştirdikleri fındıklardan getiren Gül ailesine teşekkür eden Türkdoğan, “Varolsun gönlü zengin ülkücüler” dedi.
Türkdoğan’a Ordu fındığı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, hafta sonu MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile birlikte Döşemealtı İlçe Başkanı Zeki Öner Özgöçer’in oğlu Buğra ile müstakbel eşi Songül’ün düğün törenlerine katıldı