Türkdoğan ve Yücel Ankara'da

Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nin (MHP) her Salı gerçekleştirilen meclis grup toplantısına bu hafta Alanya Belediye Başkan Adem Murat Yücel ve MHP Alanya İlçe Başkan Mustafa Türkdoğan birlikte katıldı. Saat 10.45'te başlayan MHP grup toplantısı, MHP'nin tüm sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Türkdoğan ve Başkan Yücel'in grup toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de özel bir görüşme yapacakları öğrenildi. MHP lideri Bahçeli, 22 Kasım'da Manavgat Side'deki Sueno Otel'de il ve ilçe belediye başkanları toplantısı düzenleyecek.