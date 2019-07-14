Türkdoğan: ‘Ülkemizin beka tehlikesi bitmemiştir’

Alper KUTAY

TÜRKDOĞAN, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Büyük Türk Milleti ve ölümsüz Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük Türk ordusunun içine sinsice ve haince yuvalanmış terör örgütü FETÖ mensupları tarafından ele geçirilmeye ve millet iradesi yok sayılarak demokrasi ve istiklalimiz elimizden alınmaya kalkışılmıştır. Tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist bir kadro millete ve devlete silah doğrultmuştur. 251 vatan evladımız şehit olmuş, 2194 vatan evladı yaralanmıştı. 15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı. Ne mutlu ki Türk silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet teşkilatımızın vatanı ve milletine ölümüne bağlı değerli mensupları ile vatanı, milleti ve devletine bağlı vatandaşlarımız demokrasisine sahip çıkmak için sokaklara dökülüp bu hainlere engel olmuş ve hain kalkışma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 15 Temmuz’da Türk milleti kazandı, Türkiye ayaklandı ve yeni bir tarih yazdı. Tankların önüne milli irade dikildi. 15 Temmuz milli bekayı imha teşebbüsüdür. Elbette maruz kaldığımız tehlikeler bitmemiştir. 15 Temmuz kalkışma hareketinin yıldönümünde tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralanan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2019, 18:25