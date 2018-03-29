Türkdoğan sert çıktı! !Tüm hesapları alt üst ettik'

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Bizi kolay lokma sandılar, yutmaya kalktılar, boğazlarına durduk. Milli duruşumuzla şahlandık, ayaklandık, tüm hesapları alt üst ettik. Bilmeyen varsa söyleyeyim. Hafife alan varsa uyarayım. Biz muazzam bir fikre dayanan, varlığını Türk varlığına adayan, gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Üç Hilal’dir sancağımız, Kızılelma’dır kararımız, Ötüken’dir kaynağımız, Türk-İslam Ülküsü’dür kaderimiz. Herkesin bilmesini özellikle tavsiye ederim ki, sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Çünkü biz millet mukadderatının bekçisi, milli ülkülerin takipçisi, Türk asırlarının sadık emanetçisi milliyetçi, ülkücü hareketiz. Alanya İlçe Teşkilatı olarak her zaman Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin yanında ve emrindeyiz” dedi.