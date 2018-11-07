Türkdoğan sahaya erken indi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine 140 gün kala ekibiyle birlikte sahaya indi

Türkdoğan sahaya erken indi
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ALANYA'NIN batısındaki Okurcalar Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezlerinde esnaf ve vatandaşla görüşen Türkdoğan, yerel seçimler öncesi Alanya Belediye Başkan Adayı’na destek istedi. 22 Kasım’da Side’ye gelerek il ve ilçe belediye başkanları toplantısı düzenleyecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin programına hazırlık yaptıklarını söyleyen Türkdoğan, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde olduğu gibi 31 Mart 2019 seçimlerinde de Üç Hilal’li bayrağı Alanya Kalesi sularına dikeceklerini kaydetti.

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