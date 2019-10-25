Türkdoğan Politika Kulisi'ndeydi: 'Temennimiz il olmak'

DİM TV (dimtv.tv) erkanlarında izleyicisi ile buluşan Politika Kulisi’nin canlı yayın konuğu MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan oldu. Başkan Türkdoğan Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alanya’yı ekranlara kilitleyen programın öne çıkan satırbaşları ise şu şekilde oldu: ,

‘SEÇİM BİTTİ, HİZMET VAKTİ’

Seçimlerle birlikte siyasetin bittiğini, bundan sonra en önemli şeyin vatandaşa hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Türkdoğan “Hepinizin bildiği gibi vatandaşlarımız oylarını kullandı ve 31 Mart 2019 akşamı sandıklar açıldı. İttifaklarla gidilen seçim sürecinde Alanya’mızda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı adayı Adem Murat Yücel beyefendi yeniden belediye başkanı seçildi. Antalya Büyükşehir’de de bizim gayret göstermemize uğraşmamıza, ittifakımızı Alanya’da birinci çıkarmamıza rağmen Antalya’da Menderes Türel bey seçimi kaybetti. Yerine de Muhittin Böcek beyefendi belediye başkanı oldu. 31 Mart akşamı sandıklar açıldıktan sonra siyaset bitti. Hizmet başladı. Bütün vatandaşlarımıza eşit ve adil hizmet götürmenin yollarına bakılmalı. Hem büyükşehir, hem de belediyemiz için bu durum geçerli. Alanya Antalya’nın en önemli ilçelerinden bir tanesi. Hatta merkezdeki Muratpaşa ve Kepez’den sonra Antalya’nın en büyük ilçesi. Dünyaya açılan bir pencere. 300 binden fazla vatandaşımızın yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla da bir takım hizmetlerin aksatılmaması lazım. Burada herhangi bir şey aksadığında bütün dünya kamuoyunda yer almakta ve gündeme gelebilmekte. Yöneticilerin bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu yönden inşallah zaman içerisinde yine gereğini yaparlar diye temenni ediyorum” dedi.

‘BİZİM TEMENNİMİZ İL OLMAK’

Alanya’nın yıllardır çektiği il olma hasretini değerlendiren MHP İlçe Başkanı Türkdoğan “Alanya il olmayı çoktan hak etmiş önemli bir yerleşim yeri. Önemli bir misyona sahip. Selçuklu’ya kışlık başkentlik yapan günümüzde ise Türk turizminin dünyaya açılan en önemli pencerelerinden bir tanesi. Dünya çapında 70’in üzerinde ülke vatandaşına ve Türkiye’nin 80 vilayetinden insanlara kucak açan, herkesin kardeşçe yaşadığı bir şehir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin benim ilçe başkanlığım döneminde Alanya’ya gerçekleştirdiği iki ziyaretinde de üzerini çizerek vurguladığı gibi ‘İl olmak Alanya’nın hakkı’ diyoruz. İnşallah yakın bir tarihte Alanya’mız hak ettiğini alır ve il olur. Elbette bizim temennimiz, ümidimiz Alanya’nın il olması. İl olmazsa da devlet büyüklerimiz, hükümetimiz gereğini yapar, eksiklerini tamamlar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘BÜYÜK OLSUN, BİZİM OLSUN’

Türkdoğan Alanya’nın pek çok ilden daha gelişmiş olduğuna dikkat çekerek “Hepinizin bildiği üzere Antalya il merkeziyle Alanya’mızın arasındaki uzaklık 138-142 kilometreye tekabül ediyor. Devletin bütün kurumlarının il müdürlükleri Antalya’da. Hangi kurumla işiniz varsa Antalya gitmek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla il merkezine olan uzaklık önemli. Alanya’mızın Sayın Mevlüt Çavuşoğlu beyinde önemli katkılarıyla iki tane üniversitesi oldu. Bir tane havalimanı var. Yine Alanya’mızda kamuya ait bütün kurumların temsilcikleri var. Ekonomik yapısı ve nüfusuyla birçok ilden daha çok öndeyiz. Dolayısıyla bir an önce il olmasında fayda var. MHP olarak ‘Ufak olsun, benim olsun anlayışının ötesinde, büyük olsun bizim olsun, hepimizin olsun’ diyoruz” dedi.

‘YENİ DOĞAN SERVİSİ’ KAPIDA

Alanya’nın en büyük eksiklerinden biri olan yeni doğan servislerinin kısa zaman içerisinde hastaneye kazandırılacağını kaydeden Türkdoğan “Biz de zaman zaman böyle bir eksiklik olduğunu görüyoruz. Birebir yaşıyoruz. Özellikle yeni doğan servisinin zaman içerisinde daha aktif bir hale geleceğini ümit ediyorum. Yeni başhekimimiz göreve başladı. ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen kan değişikliği ile birlikte önemli başarılara imza atılacağına inanıyoruz. Zaman içerisinde de göreceğimizi ümit ediyoruz. Hastaneyi yapılandırma sürecine götürüyorlar. Bizim uzaktan izlediğimiz, bildiğimiz kadarıyla eksikliği hissedilen hususlarda gereken altyapının oluşacağını düşünüyoruz. Sayın başhekimimiz kendisine yapmış olduğumuz ziyarette polikliniklerin ve talep edilen yeni doğan servisinin de zaman içerisinde oluşturulacağını bizlere anlattılar. İnşallah kısa biz zaman içerisinde bunların faaliyete geçeceğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.