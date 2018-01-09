Türkdoğan muhtarları dinledi

ALANYA Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Uysal, Fakırcalı Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez ve Sapadere Mahalle Muhtarı Hasan Ünal, Türkdoğan'ı ziyaret ettiler. Ziyarette TV Program Yapımcısı Elif Nur Yüksek de hazır bulundu. Muhtarlar sorunlarını Türkdoğan'a ilettiler ve çalışmalarında başarılar dilediler. Sorunları not alan Türkdoğan, "Ziyaretlerinden dolayı tüm muhtarlarıma teşekkür ederim" dedi.

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