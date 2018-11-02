Türkdoğan: ‘MHP 19 ilçede ve merkezde iddialıdır’

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yayımladığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yönelik genelge hakkında konuşan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Antalya'nın 19 ilçesinde iddialı olduklarını belirterek, seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edileceğini söyledi. Seçimlerle ilgili teşkilatlara çeşitli talimatlar aktaran Bahçeli, parti teşkilatlarında görev alan il, ilçe ve belde başkanlarından aday olacakların, 15 Kasım günü mesai bitimine kadar istifa etmelerini istedi. Bahçeli, seçimlerin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2019 olduğunu belirterek, teşkilatlara çalışmalarını şevkle, heyecanla, hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan planlayıp sahaya yansıtmalarına yönelik talimat verdi. Genel Başkan Bahçeli, MHP'nin mahalli idareler seçimlerine katılacak adayları merkez yoklamasıyla belirleyeceğini anımsattı.

‘SEVİLEN İSİMLER ADAY OLABİLECEK’

Bahçeli, teşkilatların, sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip MHP Genel Merkezi ile paylaşacaklarını aktardı. Bahçeli'nin yayımladığı genelge hakkında açıklama yapan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin Antalya'da seçimlere hazır ve iddialı olduğunu belirtti. Türkdoğan, "MHP İlçe Teşkilatı olarak emir ve talimatları harfiyen yerine getireceğiz. Antalya'nın 19 ilçesi ve Büyükşehir’de kendi adaylarımız ve 3 Hilal’le seçimlere iddialı bir şekilde hazırız” dedi. MHP'nin başarılı olmasının, ülkenin milletin bekası açısından önem arz ettiğini belirten Türkdoğan, “Kalbi Türk milleti için, Türklük için atan tüm vatandaşlarımızın yerel seçimlerde MHP'ye destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.