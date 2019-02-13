Türkdoğan: 'En güçlü listeyle meclise gireceğiz'

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, her şartta en güçlü meclis listesiyle seçime gireceklerini, Ak Parti ile uyum içerisinde çalışacaklarını söyledi. Cumhur İttifakı'nın adaylarının belirlenmesinin ardından gözler belediye meclis listesine çevrildi. Listelerin İlçe Seçim Kurulu'na teslim süresi 19 Şubat'ta son bulacak, 3 Mart’ta kamuoyuna açıklanacak. Listelerin teslimine az bir zaman kala Cumhur İttifakı cephesinde listenin nasıl yazılacağı sorusu henüz yanıt bulamadı.

ANKARA’DAN TALİMAT BEKLİYOR

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Genel Merkez'den gelecek talimatları bekliyor. Ak Parti, belediye meclis üyeliklerini belirlemek için 28 kişilik özel bir komisyon oluşturdu. Genel başkan yardımcıları ile onların yardımcılarından oluşan komisyon, tüm bölgelerde aynı anda mülakatlar yaparak bir liste oluşturacak. Adayların partiyle bağlarının yanı sıra, geçmiş dönemdeki durumlarına ve yaptıkları işe göre sakıncalı bir durumlarının olup olmadığı konusunda detay inceleme yapılacak. 14 Şubat’a kadar tamamlanacak olan bu çalışma sonucu ortaya çıkacak liste, Genel Merkez’de değerlendirilecek.

‘ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE HAZIRLIYORUZ’

14-19 Şubat arasında da Ak Parti ile MHP arasında, Cumhur İttifakı kapsamında ortak liste verilebilecek bölgelerin olup olmadığına bakılacak. Genel Merkez’den gelecek karar ne olursa olsun en güçlü belediye meclis listesiyle seçime gireceklerini vurgulayan MHP İlçe Başkanı Türkdoğan, "Cumhur İttifakı çatısı altında Ak Parti ile seçimlere çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Bizim için Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ne ifade ediyorsa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel de aynı şeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla 'Alanya'da Yücel, Antalya'da Türel' sloganıyla seçim çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu ittifak pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek olan bir ittifaktır" dedi.



