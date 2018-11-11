Türkdoğan: ‘Diyanet İşleri Başkanı’nın amacı ne?’

TÜRKDOĞAN, sosyal medya hesabında şu ifadeleri paylaştı: “Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başındaki şahıs Ali Erbaş, Atatürk'ün vefatının yıldönümünden bir gün önce, sürekli Atatürk'e hakaretleriyle tanınan, ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyebilecek kadar kansız bir vatan hainini ziyaret ederek verdiğin mesajı Türk milleti aldı. FETÖ’nün Abant toplantılarında yer aldığın yetmedi, şimdi de tüm Türk ve Atatürk düşmanlarına desteğini ve birlikteliğini mi sergiliyorsun. Diyecek çok söz var ama buraya yazamıyorum. Lakin Diyanet’in başındaki şahsı şiddetle kınıyorum ve bir Türk milliyetçisi olarak benim için hiçbir hükmü kalmamıştır. Atatürk yaşasaydı daha çok denize dökülecek vardı.”

