Türkdoğan Demirtaş'ta vatandaşla buluştu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ekibiyle birlikte Alanya’nın doğusundaki en uzak yerleşim birimi olan Demirtaş Mahallesi’ne adeta çıkarma yaptı. Kırsaldaki Uzunöz Mahallesi’nden MHP’li Muhammed Ünal ve Fatma Teke’nin nişan törenlerine yönetim kurulu üyeleriyle katılan Türkdoğan, geline Türk Bayrağı, damada Kuran-ı Kerim hediye etme ritüelini burada da sürdürdü. Daha sonra Demirtaş Mahallesi’ndeki mahalle başkanları ve parti yöneticileriyle Demirtaş Mahalle Teşkilatı’nda buluşan Türkdoğan, teşkilat içi değerlendirme toplantısı yaptı, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin önemine dikkati çekti. Seçim sürecine girildiğini anımsatan Türkdoğan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e güçlü bir destek istediklerini kaydetti.