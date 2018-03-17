Türkdoğan'dan vatandaşa açık davet

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'nın 18 Mart Pazar günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağını belirtti. Türkdoğan, "Kurultaya tüm partililerimizi ve Alanyalı hemşerilerimizi davet etmek istiyorum. MHP olarak 17 Mart Cumartesi günü (bugün) akşamı parti binası önünden gece saat 23.00'de otobüslerle Ankara’ya gitmek isteyen bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu. 18 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Kurultay’da Alanya’dan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Başkanı Abil Gündoğdu, Hüseyin Yıldız, Mustafa Sünbül, Öcal Burakçın, Ercan Uğur ve Ömer Özbek oy kullanacak. Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin canını emanet ettiği Koruma Müdürü Selim Akay, Alanya Başkent Hastanesi'nde tedavi altına alındı. MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte Akay'ı hastanede ziyaret eden Türkdoğan," Liderimiz Devlet Bahçeli'nin canını emanet ettiği Koruma Müdürü Selim Akay ağabeyim geçirdiği rahatsızlıktan dolayı tedavi altında. Kendisine acil şifalar diliyorum. Dualarımız seninle Selim abi" dedi.