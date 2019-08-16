Türkdoğan'dan sert tepki: ‘Birliğimiz rahatsızlık veriyor’

Alper Kutay

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanlığı’nın, Korkuteli’de gerçekleştirdiği ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın da katıldığı piknikli bayramlaşma töreninde, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’in posterinin asılmadığını iddia ederek, “Başbuğ’un kemiklerini sızlattılar” başlığıyla haber yapan Yeniçağ Gazetesi’ne tepkiler çığ gibi büyüyor. Alandan fotoğraflar ve video görüntülerini yayınlayan MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, gazetenin haberini doğrularla düzeltti. Türkdoğan, MHP Antalya İl Başkanlığı olarak yıllardır gelenekselleşen bayramlaşma törenini bu sene 19 ilçeyi kapsayacak şekilde piknik havasında gerçekleştirdiklerini belirtti.

‘BİRİLERİ RAHATSIZLIK DUYUYOR’

Türkdoğan, “Amacımız, sadece parti içerisinde bayramlaşma değil, Antalya’nın tamamını kapsayacak şekilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla birlik ve beraberlik vurgusu yapmaktı” dedi. Oyun parklarının kurulduğu, midilli atları ve develerin getirildiği, kültürel etkinliklerin düzenlendiği törenin yoğun ilgi gördüğünü, 4 binin üzerinde katılımın olduğunu ifade eden Mustafa Türkdoğan, fitne yayan gazetelerin ve bunların hizmet ettiği siyasi görüşün bu durumdan büyük bir rahatsızlık duyduğunu, bu nedenle de organizasyonun baltalanmak istendiğini kaydetti. Türkdoğan, “Geleneksel oyunlarımızla, Yörük kültürümüze uygun etkinliklerimizle, coşkulu bir kalabalık oradaydı. Dokuz Işık doktrinine uygun şekilde 9 kır çadırı kurduk. Türk devletlerimizin armalarını da astık.

‘BAŞBUĞUMUZUN POSTERİ DE ORADAYDI’

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başbuğ Alparslan Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri alanda yer alıyordu. Ayrıca üç hilal ve bozkurt posterlerimiz de alanın her tarafına hakimdi. Bütün bu flamalar ve posterler alanda olmasına rağmen, Yeniçağ Gazetesi gibi buna benzeyen, Türk milliyetçilerinin adresi MHP’nin liderinden ya da yöneticilerinden hazzetmeyen satılık uşaklar, bir haber yapmışlar. Haberin içeriğinde de ‘Başbuğ Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlattılar’ diyorlar. Bu kesim, Türkiye’de normal bayramlaşmanın dışında, piknik havasında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen programdan, ülkücülerin birlik ve beraberliğinden hoşnut olmayan kişilerden oluşmaktadır. Sendika başkanlarının, geçmiş dönem il ve ilçe başkanlarının da alanda olması rahatsızlık yaratmıştır. Böyle ucuz siyaset yaparak, yalan haber yapmaları tamamen yersizdir. Gerçeklerin, bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır.”