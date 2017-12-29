Türkdoğan'dan kampanyaya destek verenlere teşekkür

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, dün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Perşembe günü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katıldığı törenle "Alanya İl Olsun" başlıklı bir imza kampanyası başlatan Türkdoğan, destek veren herkese teşekkür etti. Dün makamında Çamlıca Muhtarı Nezihi Ünalan'ı ağırlayan Türkdoğan, Muhtar Ünalan'ın Alanya Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnun kaldığını söylediğini bildirdi. Ayrıca Alanya Şoförler Odası Başkan Adayı Mehmet Yüksel ve ekibini de misafir eden Türkdoğan, Yüksel ve ekibine başarılar diledi.