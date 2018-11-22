Türkdoğan'dan ittifak yorumu

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında devam eden yerel seçimlerde ittifak görüşmelerinin Alanya’da da olabileceği iddialarını Yeni Alanya’ya değerlendirdi. Ak Parti’nin Alanya’da aday çıkarmayıp MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e destek vereceği yönündeki senaryoları yorumlayan Türkdoğan, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin neticesini biz de bekliyoruz. Bundan sonraki atılacak adımlarda Sayın Bahçeli’nin ve MHP Genel Merkezi’nin atacağı adımlar için emir ve talimatları bekliyoruz. Ülkenin ve milletin bekası için kurulan Cumhur İttifakı’nın milli menfaatler için yerel seçimlerde de sürmesi daha önce de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından öngörülmüştü. İttifakın kapsamı ve çerçevesi ne olur, henüz kestirebilmiş değiliz” dedi.