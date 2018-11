Türkdoğan'dan ittifak yorumu

İŞTE Türkdoğan’ın açıklamalarından satır başları.



‘ALANYA’YI TEMSİL ETTİK’

Sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla 23-24-25 Kasım tarihlerinde Antalya Belek'te gerçekleştirilen il başkanları ve Türkiye genelindeki bütün belediye başkanlarımızın katıldığı bir toplantı düzenlendi. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığı adına biz de orada bulunduk. Genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin kurdele kesmesi ile açılışımızı gerçekleştirdik. Katılımlımlarından dolayı başta Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Alanya’yı en güzel şekilde temsil ettik. Bu toplantı sırasında önümüzdeki seçim süreci değerlendirildi. Genel başkanımız bizleri sık sık ziyaret ediyor. Bu anlamda Antalya teşkilatı olarak çok şanslıyız.

‘ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA SAHİBİZ’

Belediye başkanımız 4 yıl 8 aydır Alanya’yı ve bizleri temsil ediyor. Öncelikli hedefimiz vatandaşın memnuniyeti. Dolayısıyla dışarı çıktığımız zaman vatandaştan olumlu tepkiler alıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman üretken belediyecilik anlayışıyla hereket etmiştir ve etmeye devam edeceketir. Örneğin Alanya turizminin bazı sebeplerden dolayı ekonomik anlamda sıkıntıya girmemesinin nedeni Adem Murat Yücel’in yaptığı çalışmalardan dolayı olmuştur. Vatandaşlar tarafından sevilmesi ve takdir edilmesi Devlet Bahçeli’nin onu tekrar aday ilan etmesin eneden olmuştur. Adaylığının geri alınacağına pek inanmamakla birlikte genel başkanmızın talimatları doğrultusunda olacaktır. Alanya Türk milliyetçileri için önemli bir şehirdir. Dolayısıyla Alanya’yı kazanacağız.

‘İTTİFAK YOKMUŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ’

Bizlerin görevi liderin talimatıdır, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız ittifak için bir araya geldiler. Bir mutabakata vardrılar. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bir ittifak söz konusu. Alanya’da olup olmayacağı konusunda bir kesinlik yok. Bizler seçimi kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve bir dönem daha devam ettirmek istiyoruz. İttifak için doğmamış çoçuğa don biçilmez liderimiz Devlet Bahçeli belirlemeden konuşmamızın bir anlamı yok. Cumhur İttifakı basit hesapların ortaya konulacağı bir ittifak değildir.



‘YEREL SEÇİM ADAY ODAKLIDIR’

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 24 Haziran genel seçimlerinde aldığı oylar baz alınmamalıdır. İnanıyorum ki genel seçim olsa bu oyun en az iki buçuk üç katını alacağız. Yerel seçim daha çok aday endeksli. Dolayısıyla 24 Haziran seçimlerini baz alarak hareket etmemeliyiz. Devlet Bahçeli'nin dediği gibi önce ‘ülkem ve milletim’ daha sonra ‘partim ve ben’ ülküsü ile hareket ediyoruz. Biz göreve geldiğimizde 2 binin üzerinde üye kaydı yaptık ve vatandaşlarımız partiye gelip üye olmak istediklerini söyledi. Demek ki partimiz vatandaşla kucaklaşmış demektir. Milliyetçi Hareket bir dava hareketidir. Partimiz kabuğunu kırarak Türk milleti ile kucaklaşmıştır.

‘SÖNMEZ’İN ADAYLIĞI SÜRPRİZ OLMADI’

Abdullah bey partimize hizmet etmiş değerli bir abimiz. Kendileri milletvekili olmak istediklerini beyan ettiler bize. Lakin dediğiniz gibi değil. Gelip partiden de istifa ediyorum dediğinde şaşırdık tabi ki. Hayırdır dedik. Daha sonra da cumhur ittifakının diğer kanadı olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nden aday olacağını söyleyince üzerinde durmadık. Olur dedik.Abdullah Sönmez’in adaylığı sürpriz olmadı bizler için. Alanya’da siyasetle herkes ilgili. Daha önceleri de Abdullah Sönmez’in bir arayış içinde olduğunu duyuyorduk. Bizler de Allah yolunu açık etsin diyoruz. Fakat başka bir siyasi partiden aday olacaksanız dahi istifa etmeniz en doğrusu olacaktır. Abdullah Sönmez’in istifasından sonra herhangi bir konuşmamız ya da görüşmemiz olmadı. Farklı partilerin ne yaptığıyla pek ilgilenmiyoruz. Bizim amacımız mevcut başkanımız Adem Murat Yücel ile birlikte seçimi kazanmak.



‘ÇALIŞMALARIMIZI SAHADA YÜRÜTÜYORUZ’

Göreve geldiğimiz günden beri sahadayız, vatandaşlarla sürekli içiçeyiz. Faliyet ve organizasyonlarla vatandaşların nabzını tutuyoruz. Vatandaşla bir olduğumuz için hiçbir zaman vatandaşlardan tepki almadık. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman sahadaydı, belediye binasına giden her vatandaş belediye başkanı ile görüşüp istişare edebilecek durumda. Sahadaki çalışmalarımı gerekirse 24 saat yaparak var gücümüzle çalışacağız. Belediye Başkanımız yaptığı gezi ve toplantılar tamamen halkla iç içe olduğu içindir bir art niyetle algılanmamalıdır. Özelikle Oba Mahallesi’nde yapılan kız öğrenci yurdu projelerinin en iyilerindendi. Adem Murat Yücel her kesimden oy alabilecek hizmetler vermiştir. Dünya görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı Adem Murat Yücel’e oy vemeye devam ediyorum.



‘MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ALANYA’NIN MARKASIDIR’

Mevlüt Çavuşoğlu yaptıklarıyla Alanya’nın bir markasıdır. Her siyasi parti başarılı olabilmek için siyaset yapar. Dolayısıyla iddialı söylemler söylenebilir, bizler de iddialıyız ve dolayısıyla Adem Murat Yücel bir dönem daha devam etmek istiyoruz. Mustafa Toklu kıymet verdiğimiz, Alanya siyasetinde son dönemde yıldızı parlayan bir kardeşimiz. İlçe başkanı olduğu dönemden beri de ılımlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirdik. Sefa kardeşim de benim çok eskiden beri tanıdığım bir insan. Kendisini seviyor sayıyoruz, başarılar diliyoruz.

‘KIRMIZI ÇİZGİLERE SAHİBİZ’

Bir aile içerisinde bile kardeşler aynı konuda aynı şeyi düşünmüyor olabilirler. Ortak paydamız Milliyetçi Hareket Partisi ve Alanya sevdasıdır. Arkadaşımız doğru söylemiş. Zira paylaşımı sadece Alanya ölçeği ile sınırlı anlaşılmamalıdır. Ülkücü hareket dünyanın her yerinde vücut bulmuş bir harekettir. İftiralara, fitne odaklarının Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik operasyonlarına her daim maruz kalmıştır. Devlet Bahçeli’nin evlatları olarak, bizlerin vazifesi yanında durmaktır. Bu arkadaşlarımız da ihanet süreçlerinde, genel başkanımızla alakalı, liderimizle alakalı duymuş oldukları hakaretlere karşı hassasiyet gösteriyorlar. Ben de paylaşıyorum efendim. Lakin bunun dışında hiçbir şeyi şahsileştirmeksizin, kırmızı çizgilerimizi aşmamak kaydıyla, geçmişte bir arada olduğumuz fakat kandırılmış vatandaşlarımıza kapımız her daim açık. Kırmızı çizgilerimizi aşmamak koşulu ile.

‘CENTER’LAR ESNAFI BİTİRİYOR’

Alanya turizmi, otelciler, acentalar ve esnaflar olmak üzere 3 ayağa sahiptir. Konuya girmeden evvel turizm acentalarına teşekkür ediyorum. Zira dünyanın 8. harikasına da sahip olsanız tanıtım olmaksızın bir işe yaramıyor. Bunu çok iyi biliyor ve acentaların yürütmüş oldukları faaliyetlerin ne denli önemli olduğunun altını da tekrar çiziyorum. Lakin bir şey var ki değinmezsek olmaz, esnafımız açısından değinmek zorundayız. Center’lar ile yapılan anlaşmalardan esnaflar ciddi anlamda zarar görmekte. Acentaların turistleri centerlara götürerek, alışverişi centerlar üzerinden yapmalarını sağlamaları esnafın kanayan bir yarası. Bizler önümüzdeki süreçte, her iki tarafın da mağdur olmayacağı bir biçimde gereken çalışmaları yürüteceğiz. İnşallah bu işlere de bir çözüm bulabilir isek Alanya’ya gelen turist herkese yeter. Sizin bahsettiğiniz gibi, turizm esnafının sorunlarını tespit ettiğimiz o raporun da başında bu geliyor.



‘ALANYA İL OLMAYI HAK EDİYOR’

Sağolsun genel başkanımız Devlet Bahçeli son 2 teşriflerinde de ‘İl olmak, Alanya’nın hakkıdır’ ifadesini kullanmıştır. Bu ifadelerin karşılığı olarak yetkililerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bu çağrının gereğini yapacaktır mutlaka. Alanya’nın il olacağına inanıyoruz ve haklı sebeplerimiz de var. Örneğin, Alanya’da iki üniversitemiz var. Ekonomik olarak da bir çok il den öndeyiz. Bizler Alanya’nın il olacağını ümit ediyoruz.