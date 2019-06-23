Türkdoğan'dan İstanbul mesajı

İSTANBUL'DA çeşitli toplantılara katılan Türkdoğan, İstanbul 2. Bölge Başkanı Selahattin Koçarslan, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ahmet Özen'le birlikte, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'la bir araya geldi.

ALANYALILARDAN DESTEK İSTEDİ

Seçim süreci üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Türkdoğan, MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurahman Başkan’ı İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nde düzenlediği toplantıya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek’le birlikte katılan Türkdoğan, Bakan Soylu ile seçimler için yapılan çalışmalar hakkında sohbet etti. İstanbul Alanyalılar Derneği'ni de ziyaret eden Mustafa Türkdoğan, Alanyalı hemşerilerinden Binali Yıldırım için destek istedi. Türkdoğan, Dernek Başkanı Eyüp Kaya ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

