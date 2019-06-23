Türkdoğan'dan İstanbul mesajı

Dün İstanbul’da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için Alanya’dan yüzlerce vatandaş İstanbul’a akın ederken, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’a destek için İl Başkanı Mustafa Aksoy ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan’la 4 gün boyunca İstanbul’daydı

Türkdoğan'dan İstanbul mesajı
banner404

İSTANBUL'DA çeşitli toplantılara katılan Türkdoğan, İstanbul 2. Bölge Başkanı Selahattin Koçarslan, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ahmet Özen'le birlikte, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'la bir araya geldi.

ALANYALILARDAN DESTEK İSTEDİ
Seçim süreci üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Türkdoğan, MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurahman Başkan’ı İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nde düzenlediği toplantıya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek’le birlikte katılan Türkdoğan, Bakan Soylu ile seçimler için yapılan çalışmalar hakkında sohbet etti. İstanbul Alanyalılar Derneği'ni de ziyaret eden Mustafa Türkdoğan, Alanyalı hemşerilerinden Binali Yıldırım için destek istedi. Türkdoğan, Dernek Başkanı Eyüp Kaya ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür etti.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya heyeti Kudüs’teydi
Alanya heyeti Kudüs’teydi
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479