Türkdoğan'dan formalı jest

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, dün Antalya’ya giderek, geçen ay İl Başkanı olarak görevlendirilen Hilmi Durgun’u makamında ziyaret etti. Alanya Belediye Meclisi’nin MHP’li üyeleri Mustafa Sünbül ve Kayhan Balta’nın da eşlik ettiği Türkdoğan, Alanya’nın sosyal, siyasi ve ekonomik yapısı hakkında İl Başkanı Durgun’a bilgi verdi. MHP’li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in çalışmaları hakkında bilgi alan Durgun, Türkdoğan’a ve ekibine başarılar diledi. İlçe Başkanı Türkdoğan, üzerinde isminin yazdığı, Süper Lig temsilcimiz Alanyaspor’un 07 numaralı formayı da Hilmi Durgun’a armağan etti.