Türkdoğan'dan Demirel'e 'geçmiş olsun'

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hitaben yazdığı kısa şiirinde, "Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Kahramanlık, ileri atılıp bir daha geri dönmemektir" dedi. Öte yandan, Bilecik İl Kongresi dönüşünde Sivrihisar-Ankara yakınlarında trafik kazası geçiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'e 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Türkdoğan, "Ankara Başkent Hastanesi'nde tedavi gören Sayın Demirel'e 'geçmiş olsun' dileklerimi sunar, MHP Genel Merkezi'nden Fikret Demir'e ve tüm yaralılara acil şifalar dilerim. Aynı kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemiller dilerim" dedi.