Türkdoğan'dan Bahçeli'ye tam destek: Zavlak'a ince mesaj

MHP yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette 31 Mart Yerel Seçimleri’nin yanı sıra gündemdeki konularla ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Türkdoğan, İl Başkan Yardımcısı Çörekçi’ye teşekkür etti. Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. Ülke gündemine bir anda oturan saldırı ile ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çubuk Akkuzulu Mahallesi’nde en son yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı 1260 oy almış. CHP ile İyi Parti ittifakı 169 oya ulaşabilmiş. Yani gerilim içinde yapılmış olan bir seçim iddiası var. Bu seçim ortamında siz yüzde 9 oy aldığınız yere şehit askerin cenaze namazına katılmak için gitmeyi düşünüyorsunuz. Ama orada karşılaşacağınız bir olayı neyle izah edeceksiniz” demişti.

ZAVLAK’A TÜRKDOĞAN YANIT VERDİ

Bahçeli’nin bu sözlerine pek çok kesim gibi Alanya Belediye Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak da tepki göstermiş, Zavlak, “Geçmişte Bahçeli’yi savunduğum için tüm dostlarımdan özür diliyorum” demişti. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP lideri Bahçeli’ye sahip çıktı. Türkdoğan, yaptığı açıklamada, “Sözün sözümüzdür. Gölgeden korkanlar dursun beride, namertler, alçaklar kalsın geride. Elinde sancakla en ileride, sen yürü ardından dağlar yürüsün. Ardından asırlar, çağlar yürüsün. Yolun yolumuz, sözün sözümüzdür liderim” dedi.

