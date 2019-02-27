Türkdoğan'dan Apaydın'a yanıt

NEDEN Oba’daki yeni Belediye Sarayı’nı bitiremiyor?” diyen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’a yanıt verdi. Başkan Yücel’in geride kalan 5 yıllık dönemde Alanya'nın her köşesine eşit ve adil bir biçimde hizmet verdiğini söyleyen Türkdoğan, “Ama görüyoruz ki meyve veren ağaç taşlanıyor” dedi.

‘MERKEZ VE KIRSALA EŞİT HİZMET’

Türkdoğan, "5 yıllık hizmetleriyle gurur duyduğumuz Adem Murat Yücel, belde belediye iken mahalle olan yerlere, köyden mahalleye dönüşen yerlere hiçbir siyasi parti ayrımı olmaksızın tüm hizmetleri vatandaşın ayağına kadar götürmüştür. Gerek ülkemiz, gerek uluslararası kurum ve kuruluşlardan ödül alan bir belediye başkanına sahibiz. Tabi ki meyve veren ağaç taşlanır. Adem Murat Yücel 2014 seçimlerinden önce söz verdiği vaatlerin tamamını yerine getirmiş, hatta fazlasını yapmış, inşallah yapmaya da devam edecektir. Cuma Pazarı’na yıkımına başlayan Belediye Düğün Salonu ile ilgili devam eden mahkeme sonuçlandı. Turizm sezonu başlamadan esnafı ve turizmi olumsuz etkilemeyecek şekilde planlaması yapıldı. Altyapısı hazırlanıp sezon sonunda da proje uygulaması başlayacak. Bölgedeki otopark sorununu çözecek bir kapalı otopark ve meydan projesi de bu çalışmanın içerisinde yer alacak” diye konuştu

‘YENİ BELEDİYE SARAYI DEVAM EDİYOR’

MHP olarak Cumhur İttifakı'na kayıtsız şartsız bağlı olduklarını ve hep birlikte çalışmaları koordineli bir şekilde sürdürdüklerini belirten Türkdoğan, “Alanya'da Adem Murat Yücel Antalya'da Menderes Türel bu seçimlerden zaferle çıkacaktır” dedi. Oba’daki yeni Belediye Sarayı inşaatının durduğuna dair eleştirilere de yanıt veren Türkdoğan, “15 Temmuz ihaneti ve darbe planlayıcılarının darbe planının başarısız olmasından sonra ülkemizle alakalı ekonomik darboğaz oluşturma yönünde yeni bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı da Alanya Belediyesi’nin yeni hizmet binasına planlanan bütçe konusunda yeni revizyon yapılması elzem olmuştur. Birçok malzemesi dövize endeksli olan binanın elektronik aksamları için bekleme süreci başlamıştır. Türkiye'nin birçok yerinde ekonomik krizden dolayı bu tip binaların inşaatları durmuşken, tam aksine Alanya Belediyesi inşaatı devam etmektedir” dedi.