Türkdoğan'dan Alanya Teleferik'in açılışına davet

PARTİ binasında açıklamalarda bulunan Türkdoğan, "Geçtiğimiz hafta sonu Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin katılımlarıyla Ankara'da düzenlenen 'Kerkük Sevdalıları Buluşması'na MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ve Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abil Göndoğdu ile ülkü ocaklarının genç kardeşlerimizle katılım gösterdik. Bu anlamda da milliyetçi, ülkücü hareketin lideri Bahçeli'nin Ankara'dan özellikle Kerkük, Musul gibi Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alan, bizim milli dava olarak, kırmızı çizgimiz olarak kabul ettiğimiz şehirlerimizle alakalı hassasiyeti ve duruşu milliyetçi, ülkücü hareketin duruşu olması anlamında dış Türklere, soydaşlarımıza güven verdi ve onların orada yalnız olmadığını hissettirdi. MHP hepinizin bildiği gibi 1 Kasım seçim sürecinden sonra yaşanan sıkıntılı dönemlerin ardından birileri tarafından bitti denilen MHP, Ankara'da 50 binin üzerinde katılımla ve en önemlisi de sayıların bana göre bir önemi yok, çoşku ve heyecanlı bir kitleyle var olduğunu, dimdik ayakta olduğunu dosta düşmana bir kez daha gösternmiş oldu. Bu anlamda bizler de o havayı orada teneffüs ettik ve MHP'nin büyüyerek, emin adımlarla iktidara yürüdüğünü Ankara'da gözlemlemek beni son derece mutlu etti" dedi.

'YARINKİ AÇILIŞA HERKESİ DAVET EDİYORUM'

Alanya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alanya Teleferik Projesi'nin yarın saat 15.00'de genel başkan yardımcılarının da katılımıyla resmi oladrak açılacağını belirten Türkdoğan, "Buradan tüm Alanya halkını yarın yapılacak olan, Alanya'mızı yeni simgesi olan, turizm ve tanıtıma önemli katkıları olacağına inandığımız teleferik açılışına davet etmek istiyorum. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına tüm Alanya halkını Damlataş-Güzelyaşlı Caddesi'nde teleferik istasyonu önünde yapılacak açılışa davet etmek istiyorum" diye konuştu.

'ÖZÜR TALEBİMİ TEKRAR EDİYORUM'

Pazar günkü sağanak yağışın ardından Telekom Kavşağı'ndaki battı çıktıların sular altında kalmasına da değinen Türkdoğan, "Geçtiğimiz ay açılışı yapılan Alanya'ya trafiğin rahatlatılması açısından katkı sağlayacağını düşündüğümüz halk arasında battı çıktı diye tabir edilen altgeçit projesiyle alakalı mevsimin ilk yağmuru geçen haftalarda yağdığında bir sel baskını olmuştu. Geçtiğimiz pazar günü ise maalesef bir vatandaşımızın boğulmasına sebep oluyorlardı. Bir midibüsün, bir aracın içinde kaldığı ciddi bir sel baskını ile karşı karşıya kaldık. Bu anlamda da biz ilçe başkan yardımcısı arkadaşlarımızla olayı duyar duymaz gittik yerinde inceledik. Ertesi günlerde de yönetim kurulu üyesi mimar, mühendis, teknik konulara vakıf arkadaşlarımızla yerinde yaptığımız incelemelerde maalesef projelendirme yapılırlen drenaj anlamında yeterli drenajın oluşturulmadığı ve bu anlamda su tahliyesinin de ciddi sıkıntılara sebebiyet verebileceğini yerinde müşahade ettik. Bu noktada bizler projelendiren, yapımını üstlenen müteahhit firmasından ilgili devlet kurumlarına kadar herkesi Alanya kamuoyundan böyle bir yatırımın daha iyi projelendirilebilirliği varken, neden eksik yaptıklarını açıklamalarını ve Alanya halkından özür dilemeye davet etmiştik. Zannederim henüz bir ortada özür yok. Bu isteğimi de bir kez daha tekrar ediyorum" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLAR ADLİ TIP KURUMU İSTİYOR'

Alanya'da otopsi yapılması için adli tıp kurumu yapılmasını isteyen Türkdoğan, "Hepimiz hakkın rahmetine bir gün kavuşacağız fakat Alanya'da eksikliğini hissettiğimiz bize de sıkıntılarını ve şikayetlerini belirten vatandaşlar oldu. Burada herhangi bir ölüm gerçekleştiğinde, vatandaşların ani ölümü ya da şüpheli ölümlerinde savcılık kararıyla otopsi işlemi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na cenazelerinin sevk edildiğini biliyoruz. Bazen günde 6-7 cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor. Orada otopsi işlemleri yapılıyor. Sadece illerde hizmet veren adli tıp kurumlarında 300 binin üzerinde nüfusa sahip özellikle turizmin başkenti dediğimiz, özellikle yaşlı yabancıların da yaşam sürdüğü, ani ölümlerin de gerçekleştiği şehirlerde mutlaka adli kurumu teşkilatının da açılmasını istiyoruz. Buradan hükümet yetkililerine, özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sesleniyorum. Vatandaşlarımızın aciliyetli istek ve ihtiyaçlarından birisi Alanya'ya bir adli tıp kurumu merkezi yapılması" dedi.

'AŞUREYE TÜM VATANDAŞLARI DAVET EDİYORUM'

Haftaya çarşamba günü Avsallar Mahalle Teşkilatı'yla birlikte bir aşure etkinliği düzenleyeceklerini ifade eden Türkdoğan, "Alanya İlçe Teşkilatı olarak geçen hafta aşure etkinliği düzenledik. Bugün Mahmutlar Mahalle Teşkilatı'nda Salı Pazarı'nda bir aşure etkinliğimiz var. Haftaya çarşamba günü de binasını yeniden hizmete soktuğumuz Avsallar Mahalle Teşkilatı'mızla birlikte aşure etkinliğini mahalledeki pazaryerinde gerçekleştireceğiz. Buradan bu etkinliklere bütün vatandaşları davet ediyorum" diye konuştu.