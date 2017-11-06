Türkdoğan'dan Akşener'e sert eleştiri

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'in Baykal'a methiyeler dizdiğini belirten Türkdoğan, "Meral Akşener'in Baykal hakkındaki güzel cümlelerinin altına imzamı herkes gibi ben de atıyorum ve Deniz Baykal'a Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yanlış anlaşılmasın. 'Deniz Baykal'ı niye ziyaret etti?' gibi bir düşüncemiz yok. Olması gerekeni yaptı. Ama kendisini siyaset mezarlığından alıp bir konuma getiren MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den bunu niye esirgemiştir? Üç dönem birinci sıradan milletvekili olup, 4. dönem milletvekili sıralamasına konulmamak mı tüm insanlığı kaybettiren?" dedi.