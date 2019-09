Türkdoğan'dan 12 Eylül yorumu: Darbeler her defasında yıkım getirmiştir

TÜRKİYE'NİN darbelerin ceremesini çok çektiğini, acı ve ağır faturalarına belirli aralıklarla katlanmak durumunda kaldığını söyleyen Türkdoğan, “Darbeler her defasında yıkım getirmiştir. İhtilaller Türkiye’yi tarihin gerisine itmiş, on yıllarımızı kaybettirmiştir. Demokrasiye ket ve darbe vuran söylem, eylem ve her türlü girişim bu vatanın hem önünü kapatmış hem de ufkunu karartmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde de darbe yapıp yönetime el koyanlar tarafından Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri dâhil yüzlerce ülküdaşımız, uydurulan senaryo, tertip, düzmece belge ve yalancı şahitlerle haksız yere suçlanarak tutuklanmıştır” dedi.

‘GENÇLERİN HAYATLARI KARARTILDI’

Türkdoğan, “Siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen bu davada ülküdaşlarımız sanık sandalyesine oturtularak yargılanmıştır. Ülkücü kadrolar Mamak Askerî Cezaevi’nin meşhur C 5 işkence hanelerinde ve çeşitli hapishanelerde, yıllarca süren sorgularla hayatları karartılmıştır. Genç yaşta hürriyetleri çalınmış dava arkadaşlarımız, dört duvar arasına tıkılarak, hayatları kendilerine ve ailelerine haram edilmiş, insanlık onuruna yakışmayan şartlarda, hayata tutunmaya çalışmışlardır. Başta, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere yüzlerce ülkücü dava adamı, 146/1 ve 149/1 gibi maddeler kapsamında yargılanmış ve idamla cezalandırılmaları talep edilmiş, 587 sanıklı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası başlamıştır. Bu iddia ve talep, 12 Eylül Darbecileri tarafından, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’le birlikte ülkücülere kurduğu tuzağın, öyle basit bir kurgu olmadığını ortaya koymuştur” diye konuştu.

‘12 EYLÜL FİDANLARIN KIRILMA GÜNÜDÜR’

Türkdoğan, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Türk milliyetçiliğine düşman kişilerin öncülüğünde yapılan yargılama sonucunda, ülküdaşlarımızdan Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu ve Selçuk Duracık idam edilmiş, nice dava arkadaşlarımız çeşitli cezalara çarptırılmış ve bazıları da yargılanma sona ermeden ilahi rahmete kavuşmuşlardır. 12 Eylül, Türk milletinin milli ve kültürel erozyona karşı vatan topraklarının kaybedilmemesi için diktiği fidanların acımasızca kırılma tarihidir. Başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere, Eylül'ün kırdığı güllerin ruhları şad, mekânları cennet olsun.