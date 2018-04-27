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Türkdoğan: 'Bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar'

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt’ün yanı sıra sosyal medya üzerinden bazı kişilerin Devlet Bahçeli Yaşam Alanı ile ilgili yaptığı isim eleştirilerine yanıt verdi

Türkdoğan: 'Bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar'

MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt’ün yanı sıra sosyal medya üzerinden bazı kişilerin Devlet Bahçeli Yaşam Alanı ile ilgili yaptığı isim eleştirilerine yanıt verdi

27 Nisan 2018 Cuma 15:23
Türkdoğan: 'Bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar'
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Haber:Alper KUTAY

TÜRKDOĞAN, “Alanya'ya bu denli önem veren Sayın Devlet Bahçeli’nin isminin böyle bir tesise verilmesinden daha doğal bir şey yoktur. Bulanık suda balık avlamaya çalışan çevreleri nefretle kınıyorum” dedi. Türkdoğan şöyle konuştu: “Alanya Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulan Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'na, Sayın Devlet Bahçeli’nin isminin verilmesi ile alakalı bir takım spekülasyonlar yapılmasını esefle kınıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli, adı gibi devlet adamıdır. Ülkenin ve milletin menfaatlerini her şeyin önünde tutar. Bunun gereği olarak da 15 Temmuz ihanet ve darbe girişiminde darbenin karşısında duran ilk lider olmuştur. Sayın Bahçeli, Alanya'ya verdiği önemin ve değerin bir göstergesi olarak son bir yıl içinde iki kere şehrimizi teşrifleriyle onurlandırmıştır. Her iki ziyaretinde de 'İl olmak Alanya'nın hakkıdır, Alanya İl olmayı çoktan hak etmiştir' ifadeleriyle Alanya'nın yanında olduğunu göstermiştir. Bulanık suda balık avlamaya çalışan, bu tür tartışmaları ortaya atarak içindeki kini ve nefreti her fırsatta ortaya çıkaran çevreleri nefretle kınıyorum."

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