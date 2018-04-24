Türkdoğan'a sürpriz doğum günü

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul ve MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy'la birlikte Demirtaş Mahallesi'ne giderek halkla buluştu. 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesi Ak Parti ile kurulan Cumhur İttifakı'nı vatandaşa anlatmak için sahaya inen 23 Nisan doğumlu Türkdoğan'a parti bürosunda yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Yeni yaşına giren Türkdoğan, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda şahsımın ad günüdür. Bana bu anlamlı günü hatırlatan, şahsen ve sosyal medya üzerinden kutlayan başta İl Başkanıma, yönetim kurulu üyelerime, yol arkadaşlarıma, gönül dostlarıma ve her şartta manevi desteklerini yanımda hissettiğim kıymetli eşime ve anneme teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Hep birlikte nice Devlet'li yıllarımız olsun inşallah" dedi. Alanya Belediyesi'nin hizmete açtığı Devlet Bahçeli Yaşam Alanı açılışından sonra Antalya'ya giden Türkdoğan, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve 19 ilçe başkanının katıldığı istişare toplantısına katıldı.