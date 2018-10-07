Türkdoğan 7/24 sahada

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Geçgel'in kızı Ümmühan Geçgel ile Özcan ailesinin oğulları Ozan Özcan, şık bir törenle evlilik yolundaki ilk adımı atarak nişanlandı. Pasha Et Balık Restoran’da düzenlenen törene Geçgel ve Özcan ailesinin yakın dost ve akrabaları ile çok sayıda seçkin davetli katıldı. Genç çiftin nişan yüzüklerini ise MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan taktı. Öte yandan geçen hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretini değerlendiren MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek elini öptüğünü, ayrıca Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu özel bir tespih hediye etti. Türkdoğan, "Liderimizin emir ve talimatlarını aldım, elini öptüm" dedi.