Türkdoğan 3 yılı devirdi

İLÇE Başkanı Mustafa Türkdoğan başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki konuların yanı sıra hafta boyunca yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bu arada 20 Ağustos 2016 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oluruyla MHP İlçe Başkanı olarak görevlendirilen Türkdoğan, kendisini sosyal medya hesabından tebrik eden tüm partililere ve dostlarına teşekkür etti. Konya’ya bağlı Taşkent’in MHP İlçe Başkanı İbrahim Yavuz, Taşkent Tarım İlçe Müdürü Baki Çetin ve beraberlerindeki heyeti ağırlayan Türkdoğan, “Oluşturdukları proje ile ürettikleri istiridye mantarı üzerine değerlendirmelerde bulunduk” dedi.