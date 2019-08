‘Turizmin tüm kahrını çeken Antalya’ya bir şey kalmıyor’

TURİZMİN merkezden yönetilemeyeceğini belirten Budak, Antalya örneğini vererek, “Antalya 20 milyon nüfusu ağırlıyor ama bütçeden 2 milyonluk nüfusa göre pay alıyor. Turizm merkezden yönetilemez, turizmin yükünü çeken yerel yönetimler güçlendirilmeli” dedi. Tarımın bitirildiği, sanayinin yoğun bakımda olduğu dönemde nispeten ayakta kalan tek sektör olan turizmin de büyük risk taşıdığını belirten Budak, “Turizm öyle bir sektör ki pamuk ipliğine bağlıdır, siyasi yanlışlar turizmi bir anda yerle bir edebilir” diye konuştu.

‘TURİST CAN GÜVENLİĞİNE BAKAR’

2015 yılında düşürülen Rus uçağı sebebiyle seçim bölgesi Antalya’ya bir yıl sonra sadece 48 bin Rus turist geldiğini söyleyen Budak, “Yani bir anlamda bu uçak Antalya’ya düştü. Bu kadar pamuk ipliğine bağlı, siyasete bu kadar entegre olmuş bir sektörün ajansla, tanıtımla kurtulabilmesi ihtimalini ben sıfır görüyorum. Merkez Bankası verilerine göre sektörel kârlılık ortalaması yüzde 4, her ne kadar oran önergeyle düşürülse de kârın yüzde 25’ine karşılık gelen kısmının ajansa aktarılması öngörülüyor. Eğer ülkenizde gerçekten kaliteli bir demokrasi varsa, eğer ülkenizde insanların can ve mal güvenliği varsa, eğer ülkenizde hukuk güvenliği varsa insanlar zaten sizi tercih eder, çünkü dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz” dedi.