‘Turizmin sorunlarını çözeceğiz’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez’le birlikte Alanyalı turizmcilerle bir araya geldi

‘Turizmin sorunlarını çözeceğiz’
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TOPLANTIYA Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz, Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) yönetiminden temsilciler ve turizmciler katıldı. Turizm yatırımları hakkında turizmcilere projelerini anlatan Böcek, “2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçisi Listesi’ne dahil edilen Alanya Kalesi’nin kalıcı listeye alınması için altyapı başta olmak üzere gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Böylelikle Alanya’ya gelen misafir sayısı artacak. Antik kentlere gezi yolları, krokiler ve bilgilendirme tabelaları gibi altyapı ve ulaşım hizmetlerini getireceğiz” dedi.

‘TÜREL ARITMA’DA SINIFTA KALDI’
Turizmin olmazsa olmazı denizlerin deniz süpürgesiyle kirden arındırılacağını söyleyen Böcek, “Alanya Kalesi’nin daha canlı tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu. Tüm ilçeleri kapsayan Atıksu Arıtma Master Planı yapacaklarını söyleyen Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’ya 32 arıtma tesisi yaptıklarını söyledi. Muhtemelen bu cümleyi yanlışlıkla kurdu. Beş yılda yeni iki arıtma tesisi yaptılar. Bir ay önce de birinin ihalesini yaptılar. Diğer arıtmalar geçmiş dönemlerde yapıldı. Biz mevcut arıtmaları iyileştirerek arıtma tesisi sorunu çözeceğiz” dedi. Turizmcilerin sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Böcek, tüm Antalya’da olduğu gibi sorunları birlikte yönetim anlayışıyla, turizmcilerin de içinde olduğunu ortak bir konsensüs oluşturarak çözeceklerini kaydetti.

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