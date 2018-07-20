Turizmciye Hollanda dopingi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'u telefonla aradı. İki bakan, görüşmede Ankara ve Lahey büyükelçilerinin kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda uzlaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, 11 Temmuz'da Brüksel'deki NATO Zirvesi marjında görüştü. Görüşmede Mart 2017'de Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren olayları ele alan iki bakan, iki ülkenin birçok ortak çıkara sahip iki dost ve NATO müttefiki ülke olduklarının altını çizdi. Bakanlar tarafından iki ülkenin 400 yılı aşkın süredir yakın ilişkiler sürdürdüğü, halen 60 yılı aşkın süredir NATO müttefiki olduğu ve aralarında kayda değer ticaret ve yatırım ilişkileri bulunduğu belirtildi.

İKİ BAKAN YENİDEN GÖRÜŞECEK

İki bakan, Türkiye ve Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine ülkelerinin hazır olduklarını beyan etti. Göç, terörle mücadele ve ekonomik işbirliğini ilerletme gibi birçok konuda iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin öneminin altı çizildi. NATO Zirvesi'ndeki bu olumlu görüşmeyi takiben iki bakan birbirleriyle tekrar temasa geçmek için inisiyatif aldı. Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'un bir mektup göndermesinin ardından Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanını telefonla aradı. Telefon görüşmesinde iki bakanın Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Bakanlar, ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanının 2018'in ikinci yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması hususunda anlaştı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR GELİŞME'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Bakan Çavuşoğlu ile mevkidaşı arasında yaşanan gelişmeyi Yeni Alanya'ya değerlendirdi. Dahaoğlu, "Olağanüstü bir gelişme" olarak nitelendirdiği durumla ilgili şunları söyledi: "Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni kabinede yer alması zaten bizler için büyük bir umut olmuştu. Kendisinin bilgi ve birikimi, ülkenin, özelinde Alanya'nın ihtiyaçlarını yakından biliyor olması ve turizmin içinden gelen birisi olması nedeniyle yaptıkları her kesimin takdirini toplamıştı. Bu adımıyla da barışçı ve uzlaşıcı kimliğini de herkese bir kez daha gösterdi. Almanya ve Rusya ile birlikte Hollanda, Alanya turizminin en önemli pazarlarından. Umut verici bir gelişme."

'ÇAVUŞOĞLU EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise, "Çavuşoğlu yeni kabineye girdiği gün, 'Çavuşoğlu varsa sorun yok' dedik. Bugün de ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Çavuşoğlu varsa sorun yok. Hollanda'dan, Alanya'da turizm hareketliliği başladığı günden bu yana turistler geliyor. Çok da seviyorlar Alanya'yı. Son dönemde siyasi sürtüşmelerden dolayı biraz düşüş olsa da bu sorunların Çavuşoğlu'nun devreye girmesiyle giderilmesi son derece mutlu edici. Umut ediyoruz ki bu sorunlar tamamen sıfıra iner, ülkemiz dış politikada daha iyi noktalara gelir ve biz daha çok turist ağırlamaya başlarız" diye konuştu.

