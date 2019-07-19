Türel'in başdanışmanına şok Alanya ataması

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi Ak Partili Menderes Türel’den CHP’li Muhittin Böcek’e geçmişti

Türel'in başdanışmanına şok Alanya ataması
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BÖCEK'İN göreve gelmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan kimi personel görevinden istifa ederken, kimi de görevlerine devam ediyordu. Akıbeti en çok merak edilen isimlerden biri de Menderes Türel’in başdanışmanı Selami Şahin’di. Türel’in tüm işlerini yapan ve en yakınındaki isimlerden biri olan Selami Şahin flaş bir kararla Alanya’ya atandı. Şahin’in Alanya Otogarı’na atandığı ve Otogar Müdürü Osman Ertunç’un altında memur olarak görev yapacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 23:48
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