Türel'den ilginç gönderme

BAZI CHP'li başkan ve meclis üyelerini hedef alan Türel, açıklamasında, "Başkanlığım döneminde Antalyaspor'a sağladığımız akaryakıt istasyonu projesi ihalesi tamamlanmış. 5 senede 10 milyon TL'nin üzerinde kulüp sabit bir gelir kaynağına kavuştu. Kimseden teşekkür falan beklediğimiz yok, zaten eden de yok. Ben bu vesileyle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Ama bu projeye Büyükşehir Meclisi'nde canhıraş karşı çıkanlar ve evet dememek için meclisten kaçanlar, kırmızı beyazlı forma ve atkı ile açılışta boy boy poz verip projeyi sahiplenirse de şaşırmam" dedi.