Türel’den Böcek’e sert yanıt geldi

31 MART Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, kendisi ve belediye adına yapılan paylaşımlarla ilgili uyarıda bulundu. Böcek, "Sevgili hemşerilerim. Son günlerde belediyemiz ve şahsımla ilgili gerçeği yansıtmayan bilgi paylaşımları yapıldığı görülmektedir. Resmi hesaplarımızdan yayınlanmadığı ve tarafımdan açıklanmadığı sürece hiçbir ifadeye itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Böcek’in “Büyükşehir Belediyesi’ni borç içinde devraldık” açıklamasına, selefi olan bir önceki başkan Menderes Türel’den sert yanıt geldi. Türel, belediyenin 4,31 milyar lira borcunun olduğuna yönelik açıklama üzerine, alacaklar tahakkuk ettirildiğinde ödenmesi gereken borcun 2 milyar 222 milyon lira olduğunu belirterek, ödenemeyecek bir borç bırakmadıklarını kaydetti.

‘BORÇLARIN HEPSİNİN KARŞILIĞI VAR’

Türel, “Borç edebiyatı yapmaya gerek yok” başlığıyla yaptığı açıklamada, 13 Nisan günü yapılan Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4,31 milyar lira borçlu olduğunun ifade edildiğini hatırlattı. Menderes Türel, "Bu çerçevede Antalyalı hemşerilerimi doğru bilgilendirmek ihtiyacı doğmuştur. Hafif raylı sistem yatırımları için toplam 213 milyon Avro uzun vadeli krediler kullanılmıştır. Bu kredilerin geri ödemesi 2036 yılında tamamlanacaktır. Başkanlığım döneminde hazırladığımız Ulaşım Ana Planı’nın tam olarak uygulanması halinde hafif raylı sistem gelirleriyle bu kredilerin geri ödenmesi mümkündür" dedi.

‘YATIRIMLARLA BORÇLAR ÖDENECEKTİR’

Taahhüde bağlanmış emanetlerde 796 milyon lira borç olduğunun ifade edildiğini kaydeden Türel, "Bunun 165 milyon lirası ilama bağlı borçlardır ve çoğunlukla 6360 sayılı kanunla kapatılan mahalli idarelerin personel/malvarlıklarının tasfiyesinden kalan borçtur. 796 milyon lira borç içinde ASAT'a olan borç 167 milyon liradır ve bütün büyükşehirlerde olduğu gibi faizsiz ödünç verme işlemidir. Çevre temizlik vergisinden mahsuplaşmayla ödenmektedir" dedi. 796 milyon lira borç içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na olan borcun 234 milyon lira olduğunu ve 2. Aşama Raylı Sistem hattının inşaatından kaynaklandığını kaydeden Menderes türel, “2. Aşama Raylı Sistem gelirlerinin yüzde 15'inin aktarılması suretiyle ödenmektedir ve Büyükşehir Belediyesi’ne bir külfeti yoktur" dedi.

‘HER BELEDİYE KREDİ KULLANMAKTADIR’

Türel, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "İhalesi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerin 1,03 milyar lira olduğu belirtilmiştir. Yıllara yaygın yüklenmelerin bu bedeli, yatırımlar tamamlanıp kontrol edildikten sonra ödenecektir. Halihazırda taahhüde bağlanmış olması borcun tahakkuk ettiği anlamına gelmez. Banka kredileri ise 1,2 milyar liradır. 2014-2019 yılları arasında gerçekleşen bütçenin yüzde 43,5'i yatırımlara ayrılmıştır. Toplamda 3 milyar 116 milyon lira yatırım yapan bir belediyenin, yatırımlarının finansmanı için kredi kullanması doğaldır. Belediyeyi 30 Mart 2014'te 1 milyar 275 milyon liralık borçla devralmıştım.

‘ÖDENMEYECEK BİR BORÇ BIRAKMADIM’

5 yıl zarfında eski dönemden kalan bu borcu ödedim. Ayrıca 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 403 milyon lira alacakları vardır. Dolayısıyla, hafif raylı sistem yatırımları, ASAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na olan borçlar, tahakkuk etmeyen borçlar ile tahakkuk eden alacaklar düşüldüğünde, ödenmesi gereken borç 2 milyar 222 milyon liradır. Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı gelirinin 1 milyar 620 milyon lira olduğu düşünüldüğünde bizim tarafımızdan da asla ödenemeyecek bir borç bırakılmış olmadığı anlaşılacaktır."