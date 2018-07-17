‘Türel yerini garanti altına almak istiyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasına ilişkin konuştu

‘Türel yerini garanti altına almak istiyor’
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “CHP düşmanlığından gözü dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ne yapacağını şaşırdı. Anlaşılan Sayın Kılıçdaroğlu’na dava açarak birilerinin gözüne girmeye, yerel seçimlerde de yerini garantilemeye çalışıyor” dedi. Budak, şunları söyledi: “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 50 bin TL tutarında bir tazminat davası açtığını açıkladı. Sayın Genel Başkan’ın Antalya ve İzmir’de yapılan raylı sistem ihalelerinde ortaya koyduğu gerçekleri de davasına gerekçe olarak gösterdi. Şunu herkesin iyi bilmesi gerekir.
‘BİZ BELGELERLE KONUŞURUZ’
Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetini Menderes Türel’in tarif ettiği gibi ‘kirli siyaset’ malzemeleriyle yapmaz, bilgi ve belgeye dayalı olarak yapar. Siyasi rant peşinde koşanlar da CHP’liler değil, bu dava ile gündeme gelerek birilerinin gözüne girmek isteyenler, bu sayede yerel seçimlerde yerini garantilemek isteyenlerdir. Görünen o ki CHP düşmanlığından gözü dönen Menderes Türel, paye kapmak için ne yapacağını şaşırmış haldedir. Biz kendisine şimdiden söyleyelim. Sayın Türel, bu davayı kaybedeceksin. Dava sürecinde her iki ihalenin de her türlü bilgi ve belgesi mahkemeye sunulacak, bilirkişi incelemesi yapılacak ve mahkeme sonunda kimin yalan söylediği ortaya çıkacak. Antalya halkını bu konuda da nasıl aldattığın belgeleriyle kanıtlanacak.”
 

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