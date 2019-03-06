Türel: 'Tutamayacağım sözü vermem'

BAŞKAN Türel, bir dünya şehri olan Antalya’yı, halkın hayatını kolaylaştıran uluslararası projelerle daha da ileriye götüreceklerini belirterek, “Ben Antalya’nın evladıyım. Bu şehirde doğdum, büyüdüm ve Antalya’ya hizmet etmek benim için taşıyabileceğim en büyük onurlardan, şereflerden bir tanesi. Ben 14 Şubat’ta yeni projelerimi ‘Aşkım Antalya’ diyerek açıkladım. 20 milyar lira yatırım bedelli, 359 proje sunduk. 70 bin kişiye iş imkanı olacak. Yerine getiremeyeceğimiz bir sözü söylemiyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın referansıdır. 2014’te de birçok söz vermiştik, fazlasını yaptık. Örneğin 19’unun sözünü verdik ama 28 katlı köprülü kavşak yapmışız. Yeni seçim katalogumuzda da 359 projeyi ifade ediyoruz. Bunları da yapacağız” dedi.