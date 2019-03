Türel projelerine tam not

Ceren ŞAHİN

"İŞ için, destek için, hizmet için, Antalya için Menderes” sloganıyla yoluna devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel'in, yeni dönemde Antalya’nın doğusu için hazırladığı 107 proje sektörleri heyecanlandırdı. Türel'in 107 projesinin büyük çoğunluğu Alanya’da gerçekleştirilecek.

TÜREL’DEN TARIMA VE ESNAFA DESTEK

Alanya ekonomisinin lokomotifi tarımı destekleyecek projeleriyle Alanya’yı şaha kaldıracaklarını ifade eden Türel “Antalya’nın her köşesi bizim için eşittir ve her Antalyalı başımızın tacıdır. Alanya ekonomisinin en temel yapı taşlarından biri de tarımdır. Üretime yönelik çiftçilerimizin, tarım emekçilerimizin sorunlarını çözmek önceliğimizdir. 5 yıllık hizmet dönemimizde çiftçilerimizden turizm çalışanlarımıza, kadınlarımızdan emeklilerimize, engellilerimizden gençlerimize her Antalyalı için çareler ürettik. Yeni dönemde de tarıma yönelik güçlü projelerimizle geliyoruz. Çünkü bu toprakların evladıyım. Beni yetiştiren şehrime vefa borcunu ödeyen bir hizmetkarım. Benim adım Menderes Türel. Ben söz verir ve yaparım” şeklinde konuştu. Başkan Türel, yeni dönemde tüm Sulama Birlik ve Kooperatiflerine kayıtlı çiftçilere sulamada bedava elektrik hizmetinin sağlanacağını açıkladı. Öte yandan yeni iş imkanlarıyla Antalya ve başta Alanya olmak üzere 19 ilçesinde istihdam sorununu çözeceklerini vurgulayan Türel, yeni iş kuran esnafı da destekleyeceklerinin sözünü verdi.

‘TÜREL ESNAFA CAN SUYU OLACAK’

Türel’in esnafa ‘Can suyu’ olma sözüne teşekkür eden Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir “İşsiz evde oturan kızlarımız, eşlerinden ayrılan kadınlarımız var. Menderes Bey bu bayanlarımıza 5 bin lira yardım edeceğini söyledi. Bu hem girişimcileri destekleyecektir, hem de esnaf kazandıracaktır. Dolayısıyla son derece güzel bir şey. Öte yandan Alanya’nın güzelliklerine güzellik katacak sosyal projeler açıklandı. Bu projeler hayata geçirildiğinde Alanya derin bir nefes alacak. Turist sayısı da doğru orantılı olarak artacak. Turist sayısıyla bağlantılı olarak da esnaf kazanacak. Menderes başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN ÜYELER FAYDALANABİLMELİ’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tarım emekçilerine ilişkin bedava elektrik uygulamasının Ziraat Odası’na kayıtlı bütün üyeleri kapsaması yönünde talepleri olduğunu ifade ederek “Kooperatife kayıtlı çiftçilerimiz için var olan bir uygulama. Çok da güzel bir uygulama. Fakat kooperatif üyesi olmayan çiftçilerimiz için elektrik ve sulama hala büyük bir sorun arz ediyor. Örneğin doğu bölgesinde Ziraat Odası’na kayıtlı 500 üyemiz varsa, bunların yaklaşık olarak 3’te biri kooperatife kayıtlıdır. Kayıtlı olan üyeler faydalansa da bizler Alanya Ziraat Odası olarak üyelerimizin tamamının ücretsiz elektrikten faydalanabilmelerini istiyoruz. Zira elektrik giderleri çok pahalı. Kooperatiflerin üzerine kurulan güneş enerji panelleri farklı bölgelere de kurulabilir. Ya da elektrik şirketleriyle bir protokol imzalanarak işbirliğine dayalı var olan indirimlerin üzerine yüzde 15-20 oranında olmak üzere ek bir indirim daha yapılması sağlanabilir. Menderes başkanımıza Alanya ve Antalyamız için bugüne dek yapmış olduğu ve yapacağı hizmetleri adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ’TAN ALARA’YA ‘TÜREL’ RÜZGARI

Türel, yeni dönemde Antalya geneline 20 milyar TL yatırım bedelli hizmet getireceklerini ifade ederken, hazırlanan 359 projenin 107’si ise doğu ilçeleri için gerçekleşecek. Menderes Türel, hizmetlerle birlikte Antalya ve 19 ilçesinde toplamda 70 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacak. Bu istihdam rakamının yaklaşık olarak yüzde 30’u yani 20 bini ise Alanya’da karşılık bulacak. Öte yandan Antalya genelinde 30 bin öğrenciye burs verilecek. Çiftçilerin yanı sıra kadın girişimcilere destek olmak amacıyla 5 bin ev hanımına da mikro kredi fırsatı tanınacak. Başkan Türel, bütün bunların yanında içme suyu ve altyapı projelerinden tarım ve hayvancılığa, ulaşım projelerinden sosyal projelere, çevre projelerinden vizyon projelerine, Demirtaş’tan Alara’ya kadar Alanya’nın her köşesini kapsayan ve marka bir şehir olma yolunda önem arz eden projelerini yeni döneminde hayata geçirecek.



