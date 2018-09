Türel Kepez ve Muratpaşa Teşkilatı ile buluştu

AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından Eylül ayı danışma meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin ve teşkilat mensupları katıldı.



Muratpaşa’nın her köşesinde alnımız ak”

Toplantıda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’nin Muratpaşa’ya önemli hizmetler yaptığını belirten Başkan Türel, “Muratpaşa İlçemizde Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlere baktığımızda hamdolsun Muratpaşa’nın her mahallesinde, her köşesinde alnımız ak” dedi.

Başkan Türel, “Lara Kruvaziyer Liman, bölgenin kalkınmasına vesile olacak bir projedir. Doğu Garajı Kültür Merkezi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi, Kent Müzesi ve Millet Bahçesi, Kırcami İmar Planı uygulaması, Şarampol Caddesi, Ali Çetinkaya Caddesi, Sedir Mahallesi Spor Kompleksi, Cumhuriyet Mahallesi katlı otoparkı gibi projeler ile Muratpaşa’da önemli hizmet ve yatırımları hayata geçirdik” diye konuştu.



“Önceliğimiz Muratpaşa ve Büyükşehir’i kazanmak”

Yerel seçim sürecinde önceliğin Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyesini yeniden kazanmak olduğunu ifade eden Başkan Türel, geçmiş seçim sonuçlarına bakıldığında Muratpaşa Belediyesi’ni kazanmanın rakamsal olarak imkânsız olmadığını söyledi “Önce inanacağız ve inanarak kenetleneceğiz” diyen Başkan Türel, gönül belediyeciliğinin önemine de vurgu yaptı. Başkan Türel, “Siz vatandaşın gönlüne giremezseniz isterseniz Muratpaşa’yı altınla kaplayın faydası olmaz” diye konuştu.

“Antalya’yı kazaya kurban edemeyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Antalya’ya önemli desteklerde bulunduğunu anlatan Başkan Türel, Antalya’nın bir yanda bakanları, bir yanda milletvekilleri ve teşkilatıyla en şanslı dönemlerinden birini yaşadığını ifade ederek, “Muratpaşa’yı da Antalya’yı da kazaya kurban edemeyiz” ifadelerini kullandı.



Teşkilat mensuplarına tavsiyelerde bulundu

Kepez İlçe Başkanlığında da teşkilat mensuplarıyla biraraya gelen Başkan Menderes Türel, “Yaklaşık 4,5 yıldır Kepez’de teşkilatımızla, Hakan Başkanımızla el ele çok önemli çalışmalara imza attık. Bütün bu çalışmaların hepsi bizim karne notumuzda milletimizin teveccühüyle pekiyi hanesinde yazacaktır” dedi. Kepez’de yıllardır çözülemeyen imar konularının yakalanan sinerji sayesinde çözüldüğünü vurgulayan Başkan Türel, teşkilat mensuplarına tavsiyelerde bulundu. Türel, başarının en önemli kısmının başarıya inanmak ve kenetlenmek olduğunu söyledi.