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Türel'in istifası konusuna son nokta

Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in istifasının istendiği yönündeki dedikodularla ilgili, "Menderes Türel başkanımızla ilgili herhangi bir istifa söz konusu değildir" dedi

Türel'in istifası konusuna son nokta

Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in istifasının istendiği yönündeki dedikodularla ilgili, "Menderes Türel başkanımızla ilgili herhangi bir istifa söz konusu değildir" dedi

02 Kasım 2017 Perşembe 21:44
Türel'in istifası konusuna son nokta
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in istifasının istendiği yönündeki dedikodularla ilgili açıklamada bulundu. Antalya'da birçok seçimi başarıyla atlatan kadroların bu söylenti ve dedikodularla yıpratılmaya çalışıldığını belirten Sümer, "Antalya'da yaşanan istikrar ve hizmet yağmurunun önünü kesmek isteyen birtakım odaklar, ne yazık ki aslı astarı olmayan söylentileri üretmeye ve konuşmaya devam ediyor. Bu söylentilere kulak tıkamayarak itibar eden her kim olursa olsun, Antalya'mıza ihanet içerisindedir. Partimizin başında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan varken böylesine haddini aşan iddiaları kimsenin konuşmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz" dedi.
'EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR'
Ak Parti'nin millet tarafından iskeleti oluşturulan, ayakları yere basan bir parti olduğunu vurgulayan Rıza Sümer, "Bu nedenle partimiz boş lakırdı yapan kişilerin söylentileriyle hareket etmemiştir, etmeyecektir. Menderes Türel başkanımızla ilgili herhangi bir istifa söz konusu değildir. İstifası isteneceği yönünde ulusal ve yerel basında çıkan haberler asılsız bir dedikodudan ibarettir. Menderes Türel Başkanımız, teşkilatın her kademesinde görev alan genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim olarak bugün Antalya'mıza en iyi şekilde hizmet sunmaktadır. Büyükşehir Yasası ile ilgili düzenlemeler için Ankara'ya çağrılan başkanımız bu alanda da ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam etmektedir. Başkanımızla ilgili bu türlü söylentileri üretenleri ve bu dedikodularla pirim verenleri Ak Parti Antalya İl Başkanı olarak kınıyor, her kim bu türlü söylentilerle haddini aşarsa, teşkilat olarak karşısında duracağımızı belirtiyorum" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza SümerMenderes Türel
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