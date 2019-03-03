Türel: 'Hedefimiz hep en iyi'

ALMAN Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen 'German Design Awards 2019' yarışmasında Antalya Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE tarafından hayata geçirilen Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, mimari kategoride birinci seçildi. Almanya'nın Antalya Konsolosluğu'nda düzenlenen törende 'German Design Awards 2019 ödülü'nü Başkan Menderes Türel aldı. Başkonsolos Wolfgang Wessel, bu tasarım ödülünün eşsiz ve seçkin tasarımlara verildiğini belirterek, tesislerin tasarımıyla jüriyi etkilemeyi başardığını söyledi. Spor tesislerinin aynı zamanda gençler için önemli bir seçenek oluşturduğunu kaydeden Wessel, “Gençler spor yaparken sınırları keşfetmeyi, kurallara uymayı ve adaletli olmayı öğrenirler. Spor ayrıca gençlerin suça yönelmesini engelleme potansiyeline sahiptir. Döşemealtı'ndaki spor kompleksi için bu ödülü takdim etmekten onur duyarım" dedi.

ÖDÜLÜ TÜREL ALDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ödül almanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Türel, "1950'li yıllardan beri birçok farkı projeyi ödüllendiren bu değerli dernek ve vakıf Antalyaspor tesislerimizi çok uzaklardan hissederek ve fark ederek ödüllendirmiş oldu. Her sonra yapılan proje bir öncekinin eksiklerini tamamlamaya yarıyor. Biz sonrasında yapmış olduğumuz projeyle Avrupa'nın belki de dünyanın en güzel tesislerinden bir tanesi yaptığımızı söylüyoruz. Antalyaspor'umuzda futbol oynayan uluslararası futbolcular gördükleri tesisler içerisinde en iyisinin Antalyaspor tesisleri olduğunu belirtti. Yaptığımız işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu ödülü yurt dışında bizzat bana takdim ettiler ama malum seçim kampanyamızın yoğunluğu nedeniyle Antalya'dan ayrılabilmek mümkün olmuyor. ANTEPE Genel Müdürü Bahadır Yantaç ve çalışma arkadaşlarım adına bu güzel ödülü kabul ediyorum" diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2019, 22:20