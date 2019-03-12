Türel: “Gençler için sinema akademisi kuracağız”

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, motivasyon etkinlikleri kapsamında AŞT’nin Oyun Oyun İçinde adlı oyununu Manavgat, Akseki ve İbradı’da öğrenim gören lise öğrencileri ile birlikte izledi. Türel, oyun sonunda Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ile birlikte öğrencilerle sohbet etti, sorularını yanıtladı. Gençleri kültür ve sanatla buluşturmaya önem verdiklerini belirten Başkan Menderes Türel, “Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin geleceğe iyi hazırlanması için moral ve motivasyona ihtiyacınız var. Sınavlarda başarılı olabilmeniz için sosyal etkinliklerle motivasyonunuzu yükseltmeye çalışıyoruz. Böyle sosyal etkinliklerde olacak ama ders çalışmayı da ihmal etmeyeceksiniz” dedi.

Başarının sırrı iyi planlama

“Hayatınızı iyi planlarsanız başarılı olursunuz” diyen Başkan Menderes Türel, “İyi planlama, iyi uygulama, iyi denetleme başarının formülü. Ders de çalışacaksınız ama sosyal hayattan da istifade edeceksiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayıracaksınız. Spor yapacaksınız, sanatla uğraşacaksınız. Ben okulun takım kaptanı olarak basketbol da oynuyordum takdir de alıyordum. Hepsini bir arada yapmak gerekiyor” nasihatinde bulundu.

Hedef koyup çok çalışın

Başkan Türel, bir öğrencinin “Siz belediye başkanı olmak için nasıl bir planlama yapmıştınız?” sorusunu “Kendinize bir hedef koymanız lazım. Eğer o hedefi koyarsanız, ulaşmak için de çalışırsanız mutlaka başarırsınız. Hiçbir şey imkansız değildir. Ailenizi sosyal yaşamınızı ihmal etmeden bir hayat planlaması yapmanız ve çok çalışmanız gerekiyor” şeklinde yanıtladı.

Sinema akademisi

Antalya’da Film Platosu projeleri olduğunu anlatan Başkan Menderes Türel, bu projenin için de bir de akademi kuracaklarını söyledi. Türel, “Bu akademi ile gençlerimizi sinema sektörüne yetişmiş eleman olarak kazandıracağız. Dünyanın çeşitli yerlerinden Antalya’ya film çekmeye gelen sinema prodüktörleri ve yapımcıları eleman eksikliği hissetmeyecek. Gençlerimiz burada iş sahibi olacak” diye konuştu.

Türel gençler için bir şans

AŞT Genel Sanat Yönetmeni, ünlü oyuncu Mehmet Özgür de şöyle konuştu: “Ben aslında sizin gençler için şans olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü ben ilk belediye başkanını gördüğümde 28 yaşındaydım. Bugün buradaki gençler daha lise sondayken büyükşehir belediye başkanıyla yani bu kentin şehri eminiyle bu kadar yakın mesafeden konuşabiliyor, onun deneyimlerinden faydalanabiliyor.”