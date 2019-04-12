Türel'den Gürsel Tekin'e sert tepki

MENDERES Türel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer verdi:

"Köşeme çekilip etliye sütlüye karışmayayım istiyorum ama attığınız iftiralar inanın kargaları güldürür. Seçimlerde bir sürü iftira attınız ve kazandınız, hayırlı olsun. Konuşmak istemiyorum ama mecbur bırakıyorsunuz. Şu anda belediyede göreve başladınız ve tüm bilgiler elinizde. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda taşeron dahil 12 bin personeli var. Sayın Gürsel Tekin bunun 4 bininin bankamatik olduğunu ve Sayın Muhittin Böcek tarafından işten çıkarıldığını söylüyor. Bu personelin 4 bini bankamatik ise Antalya'da gurur duyduğumuz katlı kavşakları, raylı sistemleri, altyapıyı, üst yapıyı ben kiminle yaptım Allah aşkına. Şu andan itibaren bu 4 bin bankamatik memuru listesini açıklamazsanız ve şu ana kadar bankamatik memuru olarak işten atılan bir tek kişinin ismini söyleyemezseniz haysiyet ve şereften yoksun müfterisiniz Sayın Gürsel Tekin. Kamuoyu cevap bekliyor Sayın Muhittin Böcek."

TEKİN'İN PAYLAŞIMI

Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek tam 4 bin bankamatik memurunun işine son verdi. Adana'da bankamatik memuru sayısı yaklaşık 6 bin. Sayın Zeydan Karalar da bu kişiler için gerekeni yapacağını açıkladı. CHP var, milletin sırtından geçinenlere geçit yok" ifadelerini kullanmıştı.