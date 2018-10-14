Türel'den esnafa büyük jest

GEÇEN hafta Cuma günü toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Alanya'da toplu ulaşımda kullanılan otobüslerin büyütülmesi kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı devam meclisi, Başkan Menderes Türel başkanlığında toplandı. 38 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste, Alanya'da toplu ulaşımda kullanılan otobüsler için yeni karar alındı. Başkan Menderes Türel, Alanya'da toplu ulaşımın 3'e bölünmüş vaziyette ve farklı kooperatifler olduğunu söyledi. Bunları bütünleştirmek istediklerini aktaran Türel, yeni karara göre 7 metrelik araçların 9-9,5 metre, 9,5 metrelik araçların da 12 metreye yükseltilmesi kararı aldıklarını söyledi. Mutabakatı kooperatiflerle yaptıklarını belirten Türel, araçların büyümesi dolayısıyla 9 metrelik araçlardan 100 bin, 12 metrelik araçlardan da 200 bin TL plaka değeri alacaklarını söyledi.

‘İNDİRİM YAPMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’

Türel, "Bu rakam en düşük bedel. Daha fazla altına inersek kamu zararına neden olmuş oluruz. Ödemeleri 6 aya böldük. Keşke hiç para almasak ama kanunen almak zorundayız. Belediye alacağı bu para ile zengin olmaz. Ama hukuki olarak bunu yerine getirmemiz lazım. Hiçbir meclis üyesine alınan kararlar nedeniyle sarı zarf gelmesini istemem" diye konuştu. Eski Kargıcak Belediye Başkanı da olan MHP'li Meclis Üyesi Zihni Asiltürk, plaka ücretlerinin düşürülmesi için uzun süre uğraştı. En azından ödeme süresinin 6 aydan 12 aya çıkartılması teklifinde bulunun Zihni Asıltürk, "Size yalvarıyorum. Otobüsçülerimizi kırmayın" dedi. CHP Grup Sözcüsü Cansel Tuncer Çevikol da grup olarak kapasite artışına onay verdiklerini, ancak ücreti yüksek bulduklarını aktardı.

OTOBÜSÇÜLER MAHKEMEYE GİDECEKTİ

CHP'liler maddenin geri çekilip yeniden konuşulmasını istedi. Menderes Türel, belirtilen rakamların altına inmeleri durumunda kamu zararı oluşacağını belirterek maddeyi oyladı. Ak Parti'nin 'evet' oyu kullandığı maddede, MHP ve İyi Parti oy kullanmazken, CHP şerhli 'evet' oyu verdi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Mecliste çıkan kararın Alanya’da duyulmasının ardından Mahmutlar’da 18, Kargıcak’ta 8, toplam 26 otobüsün hak sahibi olan yaklaşık 100 işletmeci konuyu Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’a aktarıp yardım istedi. Menderes Türel’in Alanya’da Öğretmenevi’nde ulaşım esnafıyla toplantı yapıp rakamı düşürme sözü verdiğini söyleyen Bacak, ulaşım esnafının haklarını aramak için mahkemeye gideceklerini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından konuyu Yeni Alanya’dan öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Doğan Bacak’ı arayarak müjdeli haberi verdi.

‘PARALARI OLDUKÇA ÖDEME YAPSINLAR’

Bacak, “Sayın Türel, bir toplantı için gittiği İstanbul’da Yeni Alanya’da yer alan haberi okumuş, beni aradı. 200 bin TL olan plaka ücretinin tamamının peşin ödenmesine gerek olmadığını, işletmecilerin ilk aşamada 100 bin TL’yi yatırıp plakalarını alabileceklerini, geri kalan kısmın da paraları oldukça ödeyebileceklerini söyledi. Ayrıca hayli pahalı olan sıfır araç alınmasına gerek olmadığını, ikinci el araçları da kabul edebileceklerini belirtti. Ulaşım esnafına gösterdiği bu kolaylık ve verdiği destekten ötürü Sayın Türel’e teşekkür ediyorum. Menderes Başkan daha ne yapsın” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 13:05