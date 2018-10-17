Türel bugün Alanya'da

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel çeşitli programlara katılmak üzere bugün Alanya'da olacak

Türel bugün Alanya'da
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18 Ekim Perşembe günü Alanya'ya gelecek olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, program kapsamında saat 12.00'de Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkler Mahallesi'ne yaptırılan Entegre Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi inşaatını ziyaret edecek. Çalışmaları yerinde inceleyecek olan Başkan Türel, son aşamaya gelen tesis inşaatında inceleme yapacak ve çalışanlarla buluşacak. Sonrasında ise Türel, saat 15.30'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi'ni ziyaret edecek. Türel’e Alanya programında Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi eşlik edecek.

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