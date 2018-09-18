'Türel Alanya ulaşımıyla yakından ilgileniyor'

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısı bugün ilçe teşkilatında gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, AK Parti Antalya İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi ve İlçe Koordinatörü Fatih Kabadayı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Mustafa Toklu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Alanya'daki ulaşım sorunları ele alınırken, yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşmakta olan yerel seçimlerle alakalı istişarede bulunuldu. Başkan Toklu, Mahmutlar ve Kargıcak halkının yaşadığı toplu ulaşım sorununa değinerek, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuyu yakından takip ettiğini belirten Başkan Toklu, "Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel Alanya'ya gelerek ulaşım esnafı ile bir araya geldi. Özellikle Mahmutlar ve Kargıcak Mahallelerinden gelen talepleri göz önüne alarak bazı çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu sorunun çözüme kavuşacağını ve vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu ulaşıma kavuşacağını umut ediyorum." dedi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile yerel seçim çalışmaları hakkında da fikir alışverişi yapan Başkan Mustafa Toklu, seçim çalışmalarına son güne kadar ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Ak Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Koordinatörü Fatih Kabadayı'da, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek, "Alanya İlçe Teşkilatımızın çalışmalarından çok memnunuz. Teşkilat olarak birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yapılıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.