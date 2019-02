Türel: 'Alanya'nın çehresi değişecek'

Ceren ŞAHİN

"İŞ için, destek için, hizmet için, Antalya için Menderes" sloganıyla yoluna devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel, yeni dönemde Alanya’ya yapacağı yatırımları Yeni Alanya’ya aktardı. Türel, yeni dönemde Antalya’nın doğusu için toplamda 107 proje hazırladıklarını ifade ederek, doğu ilçelerine hak ettiği değeri vereceğinin sözünü verdi. 107 projenin büyük çoğunluğu ise Alanya’da gerçekleştirilecek. Alanya’nın kendisi için önemine dikkat çekerek başladığı açıklamasında, Alanya’yı şaha kaldıracak projelerle geldiklerini belirten Türel “Antalya’nın her köşesi bizim için eşittir ve her Antalyalı başımızın tacıdır. İşte bu ilke ve aşkla Antalya’nın merkezi dışındaki 14 ilçemize geçtiğimiz 5 yılda çok önemli hizmetler gerçekleştirdik. Su, yol, alt yapı gibi temel ihtiyaçları karşıladık. Kimsesizlerin kimsesi olduk. Çiftçilerimizden turizm çalışanlarımıza, kadınlarımızdan emeklilerimize, engellilerimizden gençlerimize her Antalyalı için çareler ürettik. Çünkü bu toprakların evladıyım. Beni yetiştiren şehrime vefa borcunu ödeyen bir hizmetkarım. Benim adım Menderes Türel. Ben söz verir ve yaparım. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Yeni dönemde de Antalya’nın doğusu için tam 107 proje ile karşınızdayız. Antalya’mızın nüfusu en kalabalık ilçesi olan, cennetten bir köşe Alanya’mız için geçtiğimiz dönem 880 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde de vizyon sahibi projeleri kente kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA 20 MİLYARLIK HİZMET ALACAK'

Türel yeni dönemde 20 milyar TL yatırım bedelli hizmet getireceklerini belirtti. Yeni dönem için hazırlanan 359 projenin 107’si doğu ilçeleri için gerçekleşecek. Menderes Türel hizmetlerle birlikte Antalya genelinde 70 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacak. Öte yandan Antalya’da 30 bin öğrenciye burs verilecek. Tarım emekçilerine destek vererek üretime katkı sağlayacaklarını ifade eden Türel Sulama Birlik ve Kooperatiflerine kayıtlı tüm çiftçilere sulamada elektriğin bedava olacağını açıkladı. Çiftçilerin yanı sıra Antalya genelinde yaşayan 5 bin ev hanımına da mikro kredi fırsatı tanınacak. Öte yandan 30 bin ihtiyaç sahibine de sosyal yardım kartı verilecek.

Menderes Türel, yeni dönemde Alanya’da gerçekleştireceği projelerin bir kısmını şöyle aktardı:

ALANYA MİLLET BAHÇESİ İLE YEŞİLLENECEK

Alanyamızın daha çok yeşil alana ihtiyacı var. Millet Bahçemiz dev bir dinlenme ve etkinlik alanı olarak bu ihtiyacı karşılayacak. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün bulunduğu alan Millet Bahçesi olarak projelendirildi.

ALANYA PARKLARIYLA DAHA GÜZEL OLACAK

Türel, yapılacak Millet Bahçesi’nin yanı sıra Alanya’nın parklarıyla güzelleşeceğini vurgulayarak “Alanya parklarıyla daha da güzelleşecek. Alanya’nın her köşesine sanatçı titizliğiyle dokunuyoruz. Doğal yapılar oluşturarak hem şehre sağlıklı nefes aldırıyor, hem de her projemizle iş imkânlarını arttırıyoruz. Bu kapsamda projelendirilen Oba Büyükşehir Parkı da bu amaca hizmet edecek önemli bir yatırım” ifadelerini kullandı.

HOBİ BAHÇELERİ AİLELERİ BULUŞTURACAK

Antalya-Bahtılı Mahallesi’nde Türel tarafından hayata geçirilen ‘Hobi Bahçesi Projesi’ Alanya’da da kurulacak. Proje kapsamında Antalya’da kullanıcılara özel olarak ayrılmış 81 metrekare genişliğinde bahçeler ve 5 metrekare genişliğinde hobi evleri bulunuyor. Emeklilerin torunlarıyla buluştukları, ailelerin şehrin gürültüsünden uzaklaşarak doğa ile iç içe, toprakla haşır neşir oldukları tesis içerisinde kullanıcıların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koşu parkurları, kafeteryalar, spor tesisleri, mescit, çocuk oyun alanları da bulunuyor.

KENT YENİ BİR KÜLTÜR MERKEZİ KAZANACAK

Tarihi, denizi ve sahil şeridiyle Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Alanya’ya yeni bir kültür merkezi gelecek. Yeşil alan gereksiniminin yanı sıra kültürel faaliyetlerin sürdürülebilmesi adına yeni bir kültür merkezi inşa edileceğini ifade eden Başkan Türel “Kenti yaşanılır kılan en önemli şeylerden biri de gerçekleşen kültürel faaliyetlerdir. Bizler de bunun bilinciyle Alanya’da bir ilki gerçekleştirecek, kente bir kültür merkezi kazandıracağız” şeklinde konuştu.

ALANYA’NIN AKDAĞ HAYALİ GERÇEK OLACAK

Türel “Alanya daha evvel görmediği hizmeti ve yatırımı bizimle almıştır. Her daim söylediğimiz gibi yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yeni dönemde Alanya, Akdağ Kayak Merkezi’ne kavuşacak ve turizm 12 aya yayılacak" dedi.

YENİ ALANYA TERMİNALİ İŞ İMKANI SAĞLAYACAK

Türel, yapılacak yeni terminalle birlikte yolculukların kolaylaşacağını, yeni iş imkanlarının sağlanacağını belirterek "Terminalimizi inşa edecek ve bu sayede yolculukları kolaylaştıracağız. Öte yandan Alanya’mıza konfor sağlamış olacağız. Yeni terminal aynı zamanda iş imkanı da sağlayacak” ifadelerini kullandı.

5 BİN TURİZM ÇALIŞANINA SOSYAL KONUT

Alanya ekonomisinin lokomotifi olan turizme emek veren turizm çalışanlarını da unutmadıklarına dikkat çeken Türel "Emekçilerimiz modern evlerine kavuşacak. Turizm çalışanlarına özel sosyal konut projemiz Alanya’da hayata geçecek" dedi.

ATATÜRK CADDESİ YENİLENECEK

Başkan Türel, Alanya’nın can damarı Atatürk Bulvarı’nda düzenlemeler yapılacağını müjdeledi. Atatürk ve Şevket Tokuş caddelerinde yapılacak düzenlemelerin ardından caddelerin çehresinin değişmesi, konutların değer kazanması ve bölge esnafının işlerine hareketlilik gelmesi hedefleniyor.

GÜLEFŞEN CAMİİ İLE TARİH YENİDEN CANLANACAK

Alanya’nın kültürel değerlerine sahip çıkacağını ifade eden Türel "Antalya’mız prehistorik çağlardan bu yana iskan görüyor. Bizler de yaşadığımız coğrafyanın değerini biliyor ve tarihimize önem veriyoruz. Eserlerimize sahip çıkıyoruz. Alanya’da beylikler döneminde inşa edilen, ancak yüzyılların ardından harabeye dönen, tarihi değeri yüksek Gülefşen Camii’ni aslına uygun olarak yeniden canlandırıyoruz. Nadide bir eseri daha ilçemize kazandırıyoruz. Tarihimize sahip çıkmanın ve onu geleceğe taşımanın sorumluluğuyla yaptığımız çalışma sonuçlandığında, ilçemiz bu güzel eserin varlığıyla gurur duyacak" şeklinde konuştu.

YENİ DÖNEME İLİŞKİN TÜREL SÖZLERİ

- 70 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacak.

- 30 bin öğrenciye burs verilecek.

- 30 bin ihtiyaç sahibi sosyal kart sahibi olacak.

- 5 bin turizm emekçisine sosyal konut yapılacak.

- 5 bin ev hanımına mikro kredi verilecek.

VİZYON PROJELERİ

- Alanya Millet Bahçesi

- Akdağ Kayak Merkezi

- Alanya Kültür Merkezi

- Alanya Hobi Bahçesi

- Yeni Alanya Terminali

- Turizm Emekçilerine Sosyal Konut

- Alanya Cadde ve Bulvar Düzenlemeleri

- Gülefşen Camii

- Oba Büyükşehir Parkı

- Okullar Ligi

- Büyükşehir Anaokulu

ULAŞIM PROJELERİ

- Alanya-Manavgat Otobanı

- 136 kilometre kırsal yol

ÇEVRECİ VE AKILLI ŞEHİR PROJELERİ

- Akıllı Köyler

- Köy Konakları

SOSYAL PROJELER

- Oba Millet Kıraathanesi

- Aile Eğitim Ve Sosyal Hizmet Merkezi

- ASFİM

- ASMEK ve AKBEM

- Mola Evi

- Engelsiz Plaj

- Mobil Sağlık Taramaları-Erken Tanı Ve Teşhis

- Mobil Kuaförü Yaygınlaştırma

- Mobil Diş Ünitesi

- Mobil Oyuncak Ve Kitap Kütüphanesi

- Mobil ASMEK ve AKBEM Hizmeti

- Üniversite Öğrencilerine Çamaşırhane Hizmeti

TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİ

- Çiftçiye Sulama Suyu

- Çiftçiye Eğitim Projesi

İÇME SUYU VE ALTYAPI PROJELERİ

- İçme Suyu Şehir Şebekesi Yenileme

- Atık Su Arıtma Tesisleri

- Yağmur Suyu ve Atık Su Yenileme

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 00:08