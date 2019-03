Türel Alanya için yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı

BÜYÜKŞEHİR Yasası'nın 2014 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte Antalya'nın diğer 18 ilçesinde olduğu gibi Alanya'da da bu farklı sistemin tartışmaları yaşandı. O dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan isimler arasında da "Antalya’dan Alanya’ya hizmet gelir mi?" tartışmaları öne çıkmıştı. Rakipleri "Antalya’dan Alanya'ya hizmet gelmez" derken, Menderes Türel "Ben Antalya'nın her köşesi gibi Alanya'ya da hizmetin en iyisini götürürüm" demişti. Peki Türel, yarın tamamlayacağı 5 yıllık döneminde Alanya için neler yaptı ve yeni dönemde neler yapacak? Bu soruların yanıtlarını Türel verdi:

TÜREL 5 YILDA NELER YAPTI?

"5 yılda Alanya’ya, Alanya'nın 102 mahallesine ve yaylalarına hizmetin en iyisini getirdik. Alanya ilkleri yaşadı, kangren olan sorunları çözüldü. Alt yapı sorunları tek tek çözüldü, kırsal mahalleler sıcak asfaltla buluştu. Katlı Köprülü Kavşaklar bir ilk oldu. Çöp ve hal sorunları rafa kaldırıldı.

2014-2019 yılları arasında Alanya’ya toplam 792 milyon 860 bin liralık yatırım yaptık. Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilen Alanya’nın hizmet açığının kapatılması için göreve gelir gelmez düğmeye bastık. Kısa sürede personel, bina ve fiziki şartları yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, rutin işleri bir taraftan yürütürken, temel sorunları da tespit edip, projelendirerek harekete geçti.

YENİ ALANYA TOPTANCI HALİ

Alanya’nın hal sorununa neşteri vurduk. Alanya Toptancı Hali Projesi, Türkler Mahallesi sınırları içinde hayata geçirildi. Toplam 154 dönüm alana sahip Alanya Toptancı Hali inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Alanya, Demirtaş, Konaklı ve Payallar hallerinin birleştirilmesinin yanı sıra üretici ile tüccarın buluşmasına katkı sağlayacak bu dev proje 100 milyon liraya mal olacak.

ALANYA KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

Turizmin incisi Alanya’nın en önemli sorunlarının başında katı atık bertarafı geliyordu. Bu sorunu en çağdaş yöntemlerle çözmek için kolları sıvadık, yoğun bir bürokratik süreçten sonra Türkler’de Alanya’nın çöpünden elektrik üretecek son teknoloji katı atık bertaraf tesisinin inşaatına başladık. Sadece Alanya değil, çevre ilçelerin de çöp sorununu kökten çözecek olan tesiste, sıfır atıklı hizmet verilecek. Çıkan posalar gübre olarak kullanılırken, çöpten enerji de üretilecek.

ALT YAPIYA DEV YATIRIM

Alanya’da alt yapı eksikliklerini gidermek için hizmet seferberliği başlattık. ASAT, kangren haline gelen altyapı sorunlarını toplam 256 milyon liralık yatırımla bir bir çözdü. Mahallelerin yıllardır süre gelen içme suyu sorunları tarihe karıştı. 102 milyon TL yatırım bedeliyle 959 kilometrelik içme suyu hattı yeniledik. 80 kilometrelik kanalizasyon hattı, 20 kilometre yağmur suyu drenajı yaptık. 28 adet su deposu yapılırken, 7.5 kilometrelik sondaj kuyusu çalışması tamamlandı.

TELEKOM VE TİCARET KATLI KAVŞAKLARI

Alanya şehir içi trafiğine büyük rahatlama getiren Telekom ve Ticaret Lisesi katlı kavşakları hizmete açıldı. Böylece Alanya, ilk kez katlı köprülü kavşaklara kavuşmuş oldu.

ÇEVREYOLU İLK VE İKİNCİ ETAPLARI

Çevreyolunun ilk etabındaki yapım çalışmaları devam ederken, projesi tamamlanan Kargıcak-Yeşilöz arasındaki ikinci etabının da çalışmaları devam ediyor.

AK KÖPRÜ BAĞLANTI SAĞLADI

Alanya’ya sözlerimizi bir bir yerine getirdik. Dim Vadisi’ndeki 12 mahalleyi bir birine bağlayan ayrıca bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kullandığı Ak Köprü'yü hizmete açarak, bir hayali gerçeğe dönüştürdük. 10 milyon liraya mal olan köprü ile baraj etrafındaki mahallelerin ulaşım çilesi sona erdi.

KIRSALA 60 MİLYON LİRALIK ASFALT

Alanya’da asfaltsız yol bırakmadık. 2014 ile 2019 arasında Alanya'nın kırsal mahallelerine 100 kilometre sıcak asfalt ve 200 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplam 300 kilometre asfalt döktük. 219 kilometre stabilize yol çalışması yapıldı. 7 kilometre yeni yol yapıldı. Bu hizmetler için toplam 54 milyon lira harcadık. Kırsal mahalleler ilk kez sıcak asfaltla tanıştı.

HASTA YAKINLARINA SOSYAL TESİS

Alanya’da sosyal hizmetlerimizle gönüllere dokunduk. Alanya’ya tedaviye gelen hastaların yakınları artık barınma sorunu yaşamayacak. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanında 48 yataklı Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi'ni inşa ettik, önemli bir sosyal ihtiyacı giderdik.

ALANYA AŞEVİ'NDEN 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK

Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya’dan sonra ikinci aşevini 4 milyon liralık yatırımla Alanya’ya açtık. Alanya’da iki yıldır hizmet veren aşevi ile bugüne kadar 211 bin 365 kişiye 3 çeşit sıcak yemek ikramı yaptık.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SOSYAL KART

Alanya merkez ve kırsal mahallelerdeki vatandaşlardan sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek sosyal kart taleplerini aldık. Sosyologlar evlerde incelemelerde bulundu. Bu çalışmalar neticesinde son 5 yılda Alanya’da 1783 kişiye sosyal kart verdik. İhtiyaç sahiplerimiz, sosyal kart ile kredi kartı gibi istedikleri marketten alışveriş yapabiliyorlar.

8 BİN 257 KİŞİYE YERİNDE HİZMET

Tüm Antalya'da olduğu gibi Alanya'da da hizmeti vatandaşın ayağına götürdük. Sağlık ve sosyal hizmetler personelinden oluşan 40 kişilik mobil ekibimiz, kırsal bölgelerde oturan vatandaşları, mahallelerinde ve evlerinde ziyaret ederek, dertlerine çare oldular, olmaya devam ediyorlar. Merkeze uzak olan, şehre gelip gitme şansı daha az olan hasta, yaşlı, çocuk ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik sosyal projemizle Alanya'da toplam 8 bin 257 kişiye hizmet verdik.

AYSULTAN KADINLAR PLAJI

Antalya’nın ikinci kadınlar plajı olarak Alanya’da hizmete açılan Aysultan Kadınlar Plajı, Alanya ve Gazipaşa’daki kadınlarımızın gözdesi oldu. Plajdan 2018 yılında 40 bin kadın faydalandı.

MEZARLIKLARA 6 MİLYON TL

Alanya genelindeki 450 mezarlık, yoğun çalışmalarımızla daha temiz, düzenli ve korunaklı hale getirildi. Kırsal alanlardaki mezarlıklar tek tek elden geçirildi. Alanya’daki 40 mahallede toplam 55 mezarlığa 2 bin 656 metre betonarme duvar, 1000 metre taş duvar ve 12 bin 341 metre tel çit yapıldı. 58 mahalleye 107 namazgah inşa edildi. 18 bin metrekare parke taşı döşendi.

ALANYASPOR'A AVRUPAİ TESİS

Söz verdiğimiz gibi Alanyaspor’a Avrupai bir tesis kazandırıyoruz. Mahmutlar Mahallesi’ndeki 123 dönümlük alan üzerinde inşaatına başlanan modern tesis, 75 milyon liraya mal olacak. Alanya’nın marka değerini arttıracak tesis, ünlü futbol takımlarının kamp için Alanya’yı tercih etmesinin de önünü açacak.

Hizmet sağanağından fazlasıyla nasibini alan Alanya’ya, 5 yılda toplam 792 milyon 860 bin liralık yatırım yaptık."

TÜREL YENİ DÖNEM İÇİN NELER VAAT EDİYOR?

Türel, 2019-2024 dönemi için de Alanya'ya yönelik projelerini ve vaatlerini açıkladı. İşte "Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır" diyen Türel'in yeni projeleri:

ALANYA MİLLET BAHÇESİ

Alanya için 500 kişilik yeni istihdam sağlayacak projede, Karayolları’nın sahil bandındaki 40 bin metrekarelik arazisi baştan başa parka dönüştürülecek. Gölet, gezinti köprüsü, doğa parkuru, spor ve çocuk oyun alanları, sergi yerleri, büfeler ve kaykay havuzunun yer alacağı Millet Bahçesi, her kesimden insanın nefes aldığı bir sosyal alan olacak.

AKDAĞ KAYAK MERKEZİ

Alanya ekonomisine ve turizmine çok önemli katkılar sağlayacak olan Akdağ Kayak Merkezi ile toplam 2 milyon metrekare alan kış turizmine açılacak. Alanya’ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste 3 kayak pisti, kış sporları tesisi, teleferik, 200 kişilik konaklama tesisi ve restoranı ile toplam 1000 kişiye iş imkanı sağlanacak.

ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ

Büyüleyici bir mimariye sahip olacak tesis, mevcut otogarın bulunduğu 14 bin 500 metrekarelik arazinin üzerine inşa edilecek. Toplantı, sergi ve iki sinema salonunun bulunacağı 1000 kişi kapasiteli Alanya Kültür Merkezi’nde 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

ALANYA HOBİ BAHÇESİ

Bektaş Mahallesi’ndeki 80 bin metrekarelik arazi üzerine 380 Hobi Bahçesi yapılacak. Vatandaşlar, bu bahçelerde istedikleri sebze ve meyveyi yetiştirme imkanı bulacaklar. Hobi Bahçesi’nde ayrıca sosyal tesis, yüzme havuzu, park alanı, çocuk oyun alanları ve açık otopark yer alacak.

YENİ ALANYA TERMİNALİ

Mahmutlar Mahallesi, yeni çevreyolu kenarında 105 bin metrekare alana inşa edilecek terminal binası kendi enerjisini üretecek. 20 gelen, 40 giden otobüs peronu, 20 bilet satış ofisi ve 10 ticari biriminin yanısıra restoranlar, sağlık ve zabıta hizmetleri, turist danışma ve yönlendirme ofisleri, mescit ve 350 araçlık açık otopark bulunacak.

EMEKÇİLERE SOSYAL KONUT

Turizm ve tarım çalışanları için Alanya’da 166 bin 700 metrekare alan üzerine 1200 konut inşa edilecek. Projede yeşil alanlar, basketbol sahaları, çocuk oyun parkları ve sosyal tesisler yer alacak.

ALANYA CADDE VE BULVAR DÜZENLEMELERİ

Alanya’nın kalbinin attığı Atatürk ve Ahmet Asım Tokuş bulvarları düzenlenecek. İki ayrı proje sunulacak, kararı ise vatandaşlar verecek. İlki, yaya öncelikli cadde, ikincisi ise araç öncelikli bir cadde. Vatandaşların karar verdiği proje ile bulvarlar yeni kent mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları, engelsiz ulaşım ve kaldırım düzenlemeleriyle donatılacak.

GÜLEVŞEN CAMİİ

Alanya’da Beylikler Dönemi’nde inşa edilen ve günümüzde adeta harabeye dönen Çıplaklı Mahallesi’ndeki Gülevşen Camii aslına uygun olarak restore edilerek hizmete açılacak.

OBA BÜYÜKŞEHİR PARKI

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki 30 bin metrekarelik alana kurulacak parkın içinde 1105 metrekarelik biyolojik gölet, millet bahçesi, iki açık spor sahası, fitness aletleri ve koşu parkuru yer alacak.

ALANYA-MANAVGAT OTOBANI

Alanya trafiğini rahatlatacak 75 kilometrelik otobanla Alanya-Manavgat Çevreyolu İzmir’e kadar uzanacak.

5 TON SU BEDAVA

Alanya’daki vatandaşlar evlerinde kullandıkları suyun 5 tonuna ücret ödemeyecek. Yani 5 tona kadar su herkese bedava olacak. 5 tonun üzerinde kullananlar ise, sadece aştıkları miktarın parasını ödeyecekler. Böylece zaten her yerden ucuz olan Alanya’nın suyu, daha da ucuz olmuş olacak. Antalya genelinde su abonelerinin 3'te 1'inin ayda 5 tondan az su kullandıkları düşünülünce, 5 tondan az su kullanan vatandaşlar suyu ücretsiz kullanmış olacaklar.

ALANYA'YA YETKİ DEVRİ YAPILACAK

Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki caddeler, sahiller gibi konularda Alanya Belediyesi'ne yetki devri yapılacak.

TÜREL'İN DİĞER PROJELERİ

Bu önemli vizyon projelerin yanısıra Köy Konakları, Akıllı Köyler, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetleri, ASFİM, ASMEK ve AKBEM, Mola Evleri, Engelsiz Plaj Mobil Sağlık Hizmetleri, Mobil Kuaför, Mobil Diş Ünitesi, Mobil Oyuncak ve Kitap Kütüphanesi, Üniversiteli Öğrencilere Çamaşırhane Hizmeti, Çiftçi Eğitim Projeleri başta olmak üzere Alanya’nın 102 mahallesindeki tüm vatandaşlara ulaşacak eğitim, sağlık, spor, el becerisi ve sosyal hizmetler yerinde verilecek.

İŞTE NEDEN TÜREL SORUSUNUN YANITI

Başkan Türel, "Yaptım, yapıyorum, yapacağım" diyor. Son 5 yılda Alanya’ya 792 milyon liralık yatırım yapan Türel, "Önümüzdeki 5 yılda da vizyon ve sosyal projelerle Alanya’ya milyonluk yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Alanya’nın bir dünya markası olması yolunda çok önemli adımlar atacağız. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı gördükten sonra, "Neden Türel?" sorusunun yanıtını kıymetli Alanya halkımızın teveccühlerine bırakıyoruz. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 21:15