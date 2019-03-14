Türel: '2014-2019 altın dönemdir'

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi mart ayı devam meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, meclise geldiğinde tüm üyelerle tek tek tokalaşıp sohbet etti. Birlikte fotoğraf çektirmek isteyen üyeleri de kırmayan Başkan Türel, mecliste grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup sözcülerinin yanına oturarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yerel seçimler öncesi son meclis olması nedeniyle 103 üyesi bulunan meclise 51 üye katıldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için oturum açılamazken yaklaşık 1 saat boyunca 1 üyenin gelip katılım göstermesi beklendi. CHP grubunda belediye başkanlarının katılım göstermediği dikkat çekerken, AK Parti grubunun çoğunlukla katılım gösterdiği görüldü. Meclisin resmi açılış saatinden 72 dakika sonra gelen bağımsız üye Erol Özkarabekir'in katılım göstermesi sonucu salt çoğunluk sağlandı ve meclis oturumu başladı.

'ONUR DUYABİLİRSİNİZ'

Başkan Menderes Türel, açılışta yaptığı konuşmada, tüm meclis üyelerinin görüşlerine önem vererek hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Gece gündüz demeden 5 yıl boyunca çalıştıklarını ifade eden Başkan Türel, “2014-2019 arası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmetler adeta altın dönemi ifade eder. İnşallah bundan sonraki dönemde halkımızın desteğiyle çok daha yüksek bir noktaya getirmek istiyoruz. 5 sene içinde meclis olarak Antalyamıza vermiş olduğumuz hizmetlerden dolayı hepimiz onur duyabilirsiniz. Ben sizlerle onur duyuyorum" dedi.

'BENİM İÇİN VEDA DEĞİL'

Antalya'nın hiçbir sorununa siyasi bakış açısıyla yaklaşmadığını anlatan Türel, hizmet için herkesin görüşünü önemsediğini söyledi. Tüm meclis üyelerine hakkını helal eden Başkan Türel, meclis üyelerinden de helallik isteyerek şöyle konuştu:

"Siyaset yarışmasın, hizmetler yarışsın. Adaylar değil, projeler yarışsın. Fedakarca çalıştık. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkacak sonuçta Antalyalıların kazanmasını diliyorum. Ama bu durum benim için veda değil, bir başlangıçtır. Bizim için her son yeni bir başlangıçtır."

GELMEYENLERİ KINADI

Gündem dışı konuşmalarda söz alan CHP'li meclis üyesi Recep Tokgöz, Türel için bir veda konuşması olmamasını dileyerek, “İnşallah sizin açınızdan bir veda konuşması olmaz. Meclise seçilen başkan ve üyelerin burada görevlerini hakkaniyetle yapması gerektiğine inanıyorum. 2014-2019 dönemli içerisinde belli konularda karşı karşıya geldik. Antalya'nın sorunlarıyla ilgili karşı karşıya geldik. Belki aynı pencereden bakmayabildik ama demokrasinin güzelliği de burada. Bu meclis gerçekten önemli. İki eli kanda dahi olsa buraya seçilen başkanların buraya gelmeleri gerektiğini söylüyorum. Kendi bütçeleri görüşüleceği zaman dahi buraya gelmeyen belediye başkanlarını da kınıyorum. Zamanımız çok değerliyse buraya seçilmesin. Kimse başkanın adamı olmasın. Kendi ilçelerimin ve Antalya'nın adamı olsun" dedi. Konuşmaların ardından geçilen oylama ile önceki mecliste komisyona gönderilen 35 madde oylandı. Oylamanın ardından meclis, seçimlerin ardından yeni üyelerle toplanmak üzere sona erdi.

